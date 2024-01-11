Котовский завод нетканых материалов вдвое увеличит мощности по производству синтепона 0 Котовский завод нетканых материалов для производства нетканых материалов планирует существенное увеличение выпуска синтепона на практике — с 26 до 50 миллионов погонных метров в год, как сообщает пресс-служба регионального правительства. Полное достижение производственной мощности предприятия

Участок трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову находится в аварийном состоянии 0 Двадцатикилометровый участок федеральной трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову находится в аварийном состоянии. Водители вынуждены маневрировать из-за обширных ям и выбоин, создавая потенциально опасные ситуации на дороге.

Уголовное дело о хищении при ремонте школы в Мордовском районе передадут в суд 0 Прокуратура Мордовского района завершила составление обвинительного заключения в отношении главного инженера ООО «Дон Строй Сервис», ответственного за проведение капитального ремонта здания Ленинского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» в рамках государственной программы «Развитие образования»

В Тамбове проведут капитальный ремонт здания лицея № 21 0 В Тамбове в скором времени стартует капитальный ремонт здания лицея № 21, расположенного на улице Энгельса. Это учебное заведение было включено в список приоритетных объектов для ремонта в текущем году в рамках национального проекта "Образование".

Тамбовстат проведёт выборочное наблюдение о доходах граждан 0 Тамбовстат планирует осуществить выборочное наблюдение за доходами населения и их участием в социальных программах. Опрос будет проведен в областном центре с 15 января по 4 февраля.

Тамбовские учёные разработают учебник по истории Тамбовского края 0 Тамбовские ученые готовят новый учебник по истории Тамбовского края для учащихся 5-7 классов. Наш регион включен в число 32 российских субъектов, где будет разработан подобный учебник.

Тамбовчане жаловались на проблемы с отоплением, отсутствие электроэнергии и горячей воды 0 На предыдущей неделе сотрудники Центра Управления Региона Тамбовской области обработали и направили на выполнение 867 обращений от местных жителей. Вопросы и жалобы были получены через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Большинство обращений поступило от жителей Тамбова,

Назначен новый руководитель министерства соцзащиты Тамбовской области 0 На еженедельном совещании губернатор Тамбовской области Максим Егоров объявил о назначении Михаила Мальцева исполняющим обязанности министра социальной защиты и семейной политики в регионе.

Прокуратура обжаловала решение о возврате уголовного дела о коррупции в МЧС 0 Не согласившись с решением Тамбовского гарнизонного военного суда относительно возвращения уголовного дела о коррупции в главном управлении МЧС Липецкой области, прокуратура подала апелляционное представление. Информация из картотеки указывает на то, что данное обращение поступило в суд 28 декабря.

За Первомайским мостом в Тамбове подготовили самый большой открытый каток 0 С приходом холодов в областном центре начались работы по заливанию бесплатных открытых катков во дворах, хоккейных коробках и общественных зонах. Недавно был открыт крупнейший городской каток, расположенный за Первомайским мостом.

В Тамбове пройдет премьера фильма «Брат 3» (18+) 0 Режиссер Валерий Переверзев объявил дату премьерного показа фильма «Брата 3» (18+). Жители Тамбова смогут насладиться полнометражным художественным произведением 27 января в кинотеатре «Киномакс-Акварель» на Студенецкой набережной.

В Тамбове продолжается распродажа непрофильных активов оборонных заводов 0 Активы оборонных предприятий «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир», входящего в состав воронежского концерна «Созвездие», который контролируется компанией «Ростех» через ГК «Динамика», будут выставлены на новые торги.

ХК «Тамбов» начал 2024 год с победы 0 Хоккейная команда «Тамбов» открыла свои выступления в новом году матчем 7 января. В Барнауле под руководством Алексея Фетисова команда встретилась с местной командой «Динамо-Алтай». Оба коллектива вышли на поле с тремя последовательными победами в активе.

Прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения в р.п. Новая Ляда 0 2 января из-за проблем с качеством воды прекращена работа водонапорной башни по улице Плодородия, что привело к отсутствию водоснабжения для жителей трех улиц. Для обеспечения нужд местных жителей муниципалитет организовал доставку питьевой воды.

Полицейскими выявлен факт повторной продажи алкоголя несовершеннолетнему 0 Сотрудники полиции регулярно проводят комплекс профилактических мероприятий в различное время суток с целью выявления и пресечения фактов незаконной продажи алкогольных напитков несовершеннолетним. В городе Рассказова в ходе рейдового мероприятия, проводимого сотрудниками подразделения по делам

810 женщин получили дополнительный маткапитал 0 В прошлом году в Тамбовской области материнский капитал был предоставлен восьмисот десяти женщинам в рамках национального проекта "Демография", ориентированного на поддержку многодетных семей. Этот вид финансовой помощи составил 100 тысяч рублей.

Православные жители Тамбовской области отмечают Рождество 0 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. В преддверии этого светлого праздника свои поздравления и напутствия верующим выразил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

В Тамбовской области выросло число самозанятых на 67% 0 В результате реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тамбовской области отмечается увеличение числа предпринимателей на 2%, а количество самозанятых увеличилось на 67% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 30 тысяч человек. Кроме того, количество

Липецкая компания стала победителем торгов на благоустройство Пионерского парка 0 Липецкая организация «СУ 1» займётся благоустройством парка «Пионерский» в областном центре. Этот общественный парк, расположенный в южной части города, выиграл рейтинговое голосование в прошлом году. Стоимость работ была снижена с 30,7 миллиона рублей до 26,8 миллиона в ходе торгов. Средства на

Из Тамбовской области передали подписи в поддержку Владимира Путина 0 В Центральный избирательный штаб в Москве продолжают поступать подписи в поддержку кандидата на пост Президента РФ Владимира Путина из различных регионов. 5 января свои документы представили представители 19 регионов, включая Тамбовскую область, - сообщает «ТОП 68».