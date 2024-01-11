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Уголовное дело о хищении при ремонте школы в Мордовском районе передадут в суд
Вчера, 11:35
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Прокуратура Мордовского района завершила составление обвинительного заключения в отношении главного инженера ООО «Дон Строй Сервис», ответственного за проведение капитального ремонта здания Ленинского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» в рамках государственной программы «Развитие образования» Российской Федерации. Сумма контракта на ремонт составила свыше 43 миллионов рублей.
Уголовное дело было инициировано по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере) после тщательной проверки прокуратурой. Расследование выявило умышленное невыполнение обвиняемым ряда работ по ремонту кровли.
«По результатам проведенной строительно-технической экспертизы установлено, что фактически не были выполнены работы по установке стропил и элементов каркаса, обработке деревянных поверхностей огнезащитным составом, а также разборке деревянных элементов крыши», - информирует прокуратура.
Тем не менее подрядчик представил все необходимые документы, подтверждающие полное выполнение работ. Ущерб заказчику превысил 400 тысяч рублей.
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