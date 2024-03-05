При строительстве ФОКа «пропали» 50 млн бюджетных рублей Комментариев: 0



Региональное управление Следственного комитета России сообщило о проверке использования бюджетных средств, в результате которой были обнаружены факты хищения денег на сумму 50 миллионов рублей.



Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Гавриловке 2-й не было завершено в установленные сроки. Контракт на строительство был заключен с АО «Центр организации капитального ремонта» из Ярославля в мае 2022 года, которое стало единственным участником торгов. Согласно контракту, комплекс должен был быть завершен к 1 декабря 2022 года, однако этого не произошло.



Изначальная стоимость строительства составила 97,6 миллионов рублей, но к ноябрю 2022 года стоимость проекта увеличилась еще на 30 миллионов рублей по дополнительному соглашению. Срок завершения работ также был продлен до 10 апреля 2023 года.

Несмотря на то, что объект не был завершен, подрядчику было выплачено почти 90% суммы контракта, то есть 113,9 миллионов рублей, в качестве авансового платежа. В это время подрядчик уже был зарегистрирован как недобросовестный поставщик за неисполнение другого государственного контракта.



Контракт с ярославским подрядчиком был расторгнут осенью 2023 года, спустя 7 месяцев после предполагаемой даты завершения строительства комплекса.



Теперь строительство физкультурно-оздоровительного комплекса возьмет на себя «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», которое потратит еще 18 миллионов рублей на завершение работ.



Фото: gazetagavrilovka.ru В селе Гавриловка 2-я возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект финансировался средствами из федерального бюджета, выделенными Министерством сельского хозяйства России в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».Региональное управление Следственного комитета России сообщило о проверке использования бюджетных средств, в результате которой были обнаружены факты хищения денег на сумму 50 миллионов рублей.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Гавриловке 2-й не было завершено в установленные сроки. Контракт на строительство был заключен с АО «Центр организации капитального ремонта» из Ярославля в мае 2022 года, которое стало единственным участником торгов. Согласно контракту, комплекс должен был быть завершен к 1 декабря 2022 года, однако этого не произошло.Изначальная стоимость строительства составила 97,6 миллионов рублей, но к ноябрю 2022 года стоимость проекта увеличилась еще на 30 миллионов рублей по дополнительному соглашению. Срок завершения работ также был продлен до 10 апреля 2023 года.Несмотря на то, что объект не был завершен, подрядчику было выплачено почти 90% суммы контракта, то есть 113,9 миллионов рублей, в качестве авансового платежа. В это время подрядчик уже был зарегистрирован как недобросовестный поставщик за неисполнение другого государственного контракта.Контракт с ярославским подрядчиком был расторгнут осенью 2023 года, спустя 7 месяцев после предполагаемой даты завершения строительства комплекса.Теперь строительство физкультурно-оздоровительного комплекса возьмет на себя «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», которое потратит еще 18 миллионов рублей на завершение работ.Фото: gazetagavrilovka.ru



