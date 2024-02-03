Продолжается строительство оздоровительного комплекса в Рассказово Комментариев: 0



На текущем этапе подрядная организация осуществляет устройство вентиляционных коробов, монтаж оборудования в теплопункте, выемку котлована для установки КНС. Также ведутся работы по устройству фундамента под котельную, монтажу металлокаркаса для бетонирования основания дымовой трубы. Произведено прокладывание внутриплощадочных сетей газоснабжения, водоснабжения, канализации и теплотрасс.



Ожидается, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса будет завершено к концу августа текущего года. Ранее было объявлено, что в комплексе будут обустроены два спортивных зала: малый и универсальный. Универсальный зал предназначен для различных игровых видов спорта, в то время как малый зал предназначен для ритмической гимнастики и тренажерного оборудования. Комплекс также предусматривает раздевалки с душевыми и туалетами, гардероб и другие технические помещения, обеспечивая пропускную способность до 60 человек. Напомним, что строительство данного объекта столкнулось с трудностями в 2020 году из-за расторжения контракта с предыдущим подрядчиком из-за невыполнения обязательств, что привело к возврату федеральных средств. На тот момент был построен лишь каркас здания.

Фото: tamlife.ru На текущий момент строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на стадионе "Спартак" в городе Рассказово, составляет 65%, по информации предоставленной региональным министерством градостроительства и архитектуры. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Демография" и финансируются по соглашению с Министерством спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни".На текущем этапе подрядная организация осуществляет устройство вентиляционных коробов, монтаж оборудования в теплопункте, выемку котлована для установки КНС. Также ведутся работы по устройству фундамента под котельную, монтажу металлокаркаса для бетонирования основания дымовой трубы. Произведено прокладывание внутриплощадочных сетей газоснабжения, водоснабжения, канализации и теплотрасс.Ожидается, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса будет завершено к концу августа текущего года. Ранее было объявлено, что в комплексе будут обустроены два спортивных зала: малый и универсальный. Универсальный зал предназначен для различных игровых видов спорта, в то время как малый зал предназначен для ритмической гимнастики и тренажерного оборудования. Комплекс также предусматривает раздевалки с душевыми и туалетами, гардероб и другие технические помещения, обеспечивая пропускную способность до 60 человек. Напомним, что строительство данного объекта столкнулось с трудностями в 2020 году из-за расторжения контракта с предыдущим подрядчиком из-за невыполнения обязательств, что привело к возврату федеральных средств. На тот момент был построен лишь каркас здания.Фото: tamlife.ru



