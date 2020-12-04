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В Рассказово продолжается строительство ФОКа
Сегодня, 11:21
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В городе Рассказово продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на базе стадиона «Спартак». Работы планируют завершить в 2021 году. Стоимость проекта составляет 117 млн рублей.
В одноэтажном здании спортивного комплекса предусмотрено оборудование двух залов: малого и универсального. В малом разместится зал ритмической гимнастики, тренажерное оборудование. В комплексе запроектированы четыре раздевалки с душевыми и туалетами, гардероб и другие технические помещения.
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