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В городе Рассказово продолжается реконструкция полувекового канализационного коллектора
Сегодня, 13:42
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С опережением графика продолжается реконструкция полувекового канализационного коллектора в городе Рассказово. Первый этап уже завершился, сейчас «Тамбовская сетевая компания», которая проводит работы приступила ко второму этапу. В настоящее время выполнено 43% работ, предусмотренных вторым этапом на 2021 год.
В частности, проложено 978 метров трубопровода, установлено 30 модульных полиэтиленовых и 3 железобетонных колодца, а также переподключено 24 абонентских врезки.
Общая стоимость проекта составляет 150 млн рублей, большая часть средств выделена Фондом содействия реформированию ЖКХ.
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