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В Рассказово приступили к реализации второго этапа реконструкции коллектора
Сегодня, 08:33
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В городе Рассказово приступили ко второму этапу реконструкции канализационного коллектора, который включает в себя строительство 2,2 километров коллектора на ул. Пролетарская и двух канализационно-насосных станций.
В настоящее время АО «ТСК» проложено 360 метров трубопровода диаметром 400 и установлено 12 модульных полиэтиленовых колодцев. Одновременно ведется работа по восстановлению нарушенного благоустройства.
Всего планируют проложить новые коммуникации протяженностью 6,6 километров.
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