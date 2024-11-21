В Тамбове сорван очередной контракт по благоустройству общественной территории Комментариев: 0



По проекту в сквере должны были быть оборудованы дорожки, освещение, качели, лавочки, сцена и уличные музыкальные инструменты. Однако к заявленной дате завершения работ, 15 ноября, на объекте выполнено менее половины запланированного: в сквере остаются горы песка и щебня.



Подрядчику направлено требование об уплате неустоек, а поиск нового исполнителя для завершения проекта перенесёт благоустройство на следующий год.



По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александров в областном центре сложилась критическая ситуация с исполнением контрактов в сфере благоустройства. Сквер «Гармония» стал третьей общественной территорией в Тамбове, благоустройство которой затягивается. Ранее сроки работ были нарушены в Пионерском парке и сквере Баратынского.



По мнению депутата проблемы с благоустройством в Тамбове носят системный характер. Ранее Александров предложил если все подрядчики «плохие», то есть выход создать муниципалитету соответствующую городскую службу, например, в форме ООО, которая будет на равных участвовать в торгах и выполнять работы, если частники плохо слышат просьбы муниципалитета.



Фото: ОНФ Работы по благоустройству сквера «Гармония», расположенного на пересечении улиц Советской и Лермонтовской, завершатся только в 2025 году. Как сообщает администрация Тамбова в ответ на запрос ИА «Онлайн Тамбов.ру», подрядчик, подмосковная компания ООО «Стройдомсервис», не выполнил обязательства в срок. Контракт стоимостью 29 млн рублей был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.По проекту в сквере должны были быть оборудованы дорожки, освещение, качели, лавочки, сцена и уличные музыкальные инструменты. Однако к заявленной дате завершения работ, 15 ноября, на объекте выполнено менее половины запланированного: в сквере остаются горы песка и щебня.Подрядчику направлено требование об уплате неустоек, а поиск нового исполнителя для завершения проекта перенесёт благоустройство на следующий год.По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александров в областном центре сложилась критическая ситуация с исполнением контрактов в сфере благоустройства. Сквер «Гармония» стал третьей общественной территорией в Тамбове, благоустройство которой затягивается. Ранее сроки работ были нарушены в Пионерском парке и сквере Баратынского.По мнению депутата проблемы с благоустройством в Тамбове носят системный характер. Ранее Александров предложил если все подрядчики «плохие», то есть выход создать муниципалитету соответствующую городскую службу, например, в форме ООО, которая будет на равных участвовать в торгах и выполнять работы, если частники плохо слышат просьбы муниципалитета.Фото: ОНФ



