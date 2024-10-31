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» » Скандал с благоустройством сквера Баратынского в Тамбове обостряется: сроки вновь не выполнены

Скандал с благоустройством сквера Баратынского в Тамбове обостряется: сроки вновь не выполнены

Сегодня, 16:51
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Скандал с благоустройством сквера Баратынского в Тамбове обостряется: сроки вновь не выполненыВ Тамбове продолжает нарастать возмущение жителей вокруг благоустройства сквера Баратынского, - сообщает «ПроТамбов». Первоначально работы должны были завершиться к 1 сентября, но подрядчик ООО «Тамос» расторг контракт, сославшись на невозможность выполнения условий в срок из-за непредвиденных обстоятельств. Позднее завершение проекта перенесли на 4, а затем и на 28 октября, но работы по-прежнему не окончены.

В сквере отсутствуют важные элементы инфраструктуры — газоны, освещение, резиновое покрытие, бордюры, лавочки и арт-объекты. Местные жители сообщают о скоплении мусора и строительных материалов. Для благоустройства выделили 40 млн рублей, однако новый подрядчик ООО «Генстрой» также столкнулся с проблемами, в том числе нехваткой рабочих. Очевидцы утверждают, что на объекте работает всего четыре человека, и рабочий процесс идет медленно.

Представители Народного фронта обратились в прокуратуру Тамбовской области с просьбой проверить выполнение условий контракта. Проблемы с благоустройством наблюдаются не только в сквере Баратынского, но и в других общественных пространствах. Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской думы Артём Александров отметил, что объекты, такие как Пионерский парк и территория в Покрово-Пригородном, также остаются недоделанными, несмотря на выделенные средства.

— «Необходимо срочно усилить рабочие бригады и организовать жесткий контроль, иначе объекты так и останутся в разрушенном состоянии, а затраченные средства будут потрачены впустую», — заявил Артём Александров.
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Скандал с благоустройством сквера Баратынского в Тамбове обостряется: сроки вновь не выполнены

Сегодня, 16:51
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В Тамбове продолжает нарастать возмущение жителей вокруг благоустройства сквера Баратынского, - сообщает «ПроТамбов». Первоначально работы должны были завершиться к 1 сентября, но подрядчик ООО «Тамос» расторг контракт, сославшись на невозможность выполнения условий в срок из-за непредвиденных

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