В Тамбове могут изменить способ избрания главы города Комментариев: 0



Ключевой момент - предоставить Тамбову, самостоятельно выбирать способ избрания высшего должностного лица. По закону возможно назначение главы города представительным органом муниципального образования из своего состава, выборы через конкурсную процедуру и прямые выборы.



В настоящее время градоначальника избирают на конкурсной основе, и это мешает утвердиться в должности отбывшему ранее уголовное наказание врип главы города Максиму Косенкову.



Первый заместитель председателя гордумы Любовь Шанина объяснила поправки тем, что конкурсная основа для избрания руководителя города оказалась «неэффективной».



Изменения могут вернуть систему управления городом, которая уже была в Тамбове в 2005–2015 годах. Главой города становится председатель гордумы, а руководство администрацией ложится на сити-менеджера, с которым заключается контракт. Эта должность не является выборной, и ее может занять Максим Косенков.



При обсуждении проекта законодательной инициативы депутат от КПРФ Артем Александров предложил вернуть в действующий порядок только прямые выборы главы города Тамбова.



«Мы проходили и сити-менеджеров, и шестой год живем при конкурсной системе назначения главы города Тамбова. Первый, так и второй вариант продемонстрировали свою нежизнеспособность. Главное, что горожане отстранены от прямых выборов высшего должностного лица. Кроме того, выборы нужно возвращать во все муниципалитеты, а не делать исключения для Тамбова или конкретного лица», - убежден Артем Александров.



Депутаты и руководство города, которые во время выборов выступали за возврат прямых выборов, отклонили поправку.

Во время заседания Думы Максим Косенков снова припомнил Александрову, что он отказался заниматься «реальной» работой в должности его заместителя.



«Еще раз открыто заявляю, что не имею морального права сложить свои депутатские полномочия и покорно лечь под администрацию города Тамбова, которая контролируется другими партиями, - отметил Артем Александров. - С действующей командой администрации города, которую поддерживают партия «Родина» и «Единая Россия», по многим вопросам у нас диаметрально противоположные взгляды. Вчера на заседании Тамбовской городской Думы в качестве законодательной инициативы было принято решение внести на рассмотрение Тамбовской областной Думы изменения в региональный закон о местном самоуправлении.Ключевой момент - предоставить Тамбову, самостоятельно выбирать способ избрания высшего должностного лица. По закону возможно назначение главы города представительным органом муниципального образования из своего состава, выборы через конкурсную процедуру и прямые выборы.В настоящее время градоначальника избирают на конкурсной основе, и это мешает утвердиться в должности отбывшему ранее уголовное наказание врип главы города Максиму Косенкову.Первый заместитель председателя гордумы Любовь Шанина объяснила поправки тем, что конкурсная основа для избрания руководителя города оказалась «неэффективной».Изменения могут вернуть систему управления городом, которая уже была в Тамбове в 2005–2015 годах. Главой города становится председатель гордумы, а руководство администрацией ложится на сити-менеджера, с которым заключается контракт. Эта должность не является выборной, и ее может занять Максим Косенков.При обсуждении проекта законодательной инициативы депутат от КПРФ Артем Александров предложил вернуть в действующий порядок только прямые выборы главы города Тамбова.убежден Артем Александров.Депутаты и руководство города, которые во время выборов выступали за возврат прямых выборов, отклонили поправку.Во время заседания Думы Максим Косенков снова припомнил Александрову, что он отказался заниматься «реальной» работой в должности его заместителя.- отметил Артем Александров. -



