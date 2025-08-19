|
|
В Тамбовской области компанию обязали выплатить более 1,3 млн рублей за незаконную добычу песка
ООО «Моршанскдорстрой» придётся компенсировать ущерб недрам в размере более 1,3 млн рублей за добычу песка в Моршанском округе Тамбовской области с нарушением условий лицензии.
Суд установил, что предприятие вело работы за пределами установленного горного отвода. Проверка отчётности и маркшейдерских данных показала: компания незаконно извлекла и вывезла свыше четырёх тысяч кубометров песка для строительных нужд.
Иск регионального министерства экологии и природных ресурсов был удовлетворён. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов региона
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбовской области компанию обязали выплатить более 1,3 млн рублей за незаконную добычу песка
Следственное управление УФСБ России по Тамбовской области выявило новый эпизод в расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств: учредители ООО «Завком-Инжиниринг» могут быть причастны к незаконному выводу валюты за границу.
В социальных сетях распространилась фотография автобуса с разбитым стеклом и сообщения о возможной стрельбе по транспортному средству в районе остановки «Дом художника» в Тамбове.
В Тамбове жители аварийного дома на ул. Карла Маркса, 154, которому присвоен статус объекта культурного наследия, рассказали о крайне тяжелых условиях проживания. По данным регионального отделения «Народного фронта», в здании, построенном в 1917 году, сгнили батареи, протекает крыша, а на стенах
Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил нарушения санитарных норм в сфере водоснабжения и подал в суд 24 исковых заявления. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
С 14 августа в Тамбовской области вступили в силу типовые требования к школьной одежде. Соответствующий приказ Минобразования и науки региона закрепил единые базовые нормы, при этом каждая школа самостоятельно утверждает конкретный вид формы в рамках установленных стандартов.
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск регионального министерства градостроительства и архитектуры к московскому ООО «Гражданспецстрой». Сумма требований составляет 56,4 млн рублей. Первое заседание назначено на 25 августа, следует из картотеки арбитражных дел.
Задолженность жителей Тамбовской области за услуги ЖКХ на 1 июля 2025 года составила более 1,82 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-губернатора Евгений Зименко на планерке в региональном правительстве 18 августа.
ООО «Тамбовские литейные технологии» реализует инвестиционный проект по расширению производства стоимостью 52 млн рублей. Из них 41 млн предоставлен Фондом развития промышленности Тамбовской области в виде льготного займа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Прокуратура Сосновского района Тамбовской области защитила права местной жительницы, которой не предоставляли положенные по закону бесплатные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
С началом нового учебного года часть школ Тамбовской области будет работать по триместровой системе. Теперь учебный процесс организован по схеме «5+1»: пять недель занятий и неделя каникул. Таким образом, вместо привычных четырёх каникулярных периодов у школьников появятся шесть.
В Котовске Тамбовской области группа подростков повредила инфраструктуру скейтпарка, расположенного в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщил глава города Алексей Плахотников.
Жители Тамбова обратились в Роспотребнадзор с жалобами на резкий удушливый запах, который, по их словам, особенно ощущается в районе улицы Монтажников, где находятся цеха химических предприятий.
Пять кандидатов на должность главы Тамбовской области представили в избирком сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Совокупный заработок претендентов превысил 900 млн рублей, однако почти вся сумма пришлась на одного участника выборов.
Обновлённый корпус спортивно-тренировочного центра «Тамбов» готовится к открытию. Как сообщили 15 августа в региональном министерстве спорта, начало спортивного сезона спортсмены отметят первыми тренировками в новых залах.
Жители СНТ «Медик» и «Энергетик-2» в Тамбове уже почти десять лет сталкиваются с одной и той же проблемой — их участки регулярно оказываются под канализационными стоками. Как сообщили в региональном отделении Народного фронта (ОНФ), всё началось в 2016 году, когда после сильного дождя из люка рядом
В рамках нацпроекта «Экология» Тамбовская область получила из федерального бюджета 940 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своём Telegram-канале после встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.
В Тамбове на базе ТГУ им. Г.Р. Державина состоялся VI Форум Агрошкол и школ-хозяйств России – «Объединяя опыт, строим будущее!». В этом году Форум посвящен теме «Агробизнес-образование: синтез традиций и инноваций». Участники из разных регионов России и Беларуси встретились, чтобы обсудить, как на
19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел, однако резолютивная часть постановления пока не
Исторические торговые ряды на ул. Коммунальная, 21 в Тамбове, относящиеся к объектам культурного наследия регионального значения, приобрела на аукционе петербургская девелоперская компания ООО «ГК Реновация». Лот был продан за 20,9 млн рублей при стартовой цене 25,9 млн, сообщает ДОМ.РФ.
«Новые люди» примут участие в межрегиональном фестивале "Crazy Driver-2025", который пройдет в Котовске.