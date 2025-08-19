Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

» » В Тамбовской области компанию обязали выплатить более 1,3 млн рублей за незаконную добычу песка

Сегодня, 13:59
В Тамбовской области компанию обязали выплатить более 1,3 млн рублей за незаконную добычу пескаООО «Моршанскдорстрой» придётся компенсировать ущерб недрам в размере более 1,3 млн рублей за добычу песка в Моршанском округе Тамбовской области с нарушением условий лицензии.

Суд установил, что предприятие вело работы за пределами установленного горного отвода. Проверка отчётности и маркшейдерских данных показала: компания незаконно извлекла и вывезла свыше четырёх тысяч кубометров песка для строительных нужд.

Иск регионального министерства экологии и природных ресурсов был удовлетворён. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов региона
УФСБ провело обыски в Министерстве экологии и природных ресурсов

За пользование недрами с нарушением условий лицензирования, на общество с о ...

В Моршанске подрядчик не соблюдает сроки ремонта плотины на Цне

Суд обязал ООО «Русагро-Тамбов» выплатить ущерб за загрязнение реки Царёвки

Возбуждено 3 уголовных дела за незаконную добычу охотничьих ресурсов

Аллу Албегову назначили министром экологии и природных ресурсов



Учредителей «Завком-Инжиниринг» заподозрили в незаконном выводе за рубеж 42 млн рублей

Сегодня, 13:51
0
Следственное управление УФСБ России по Тамбовской области выявило новый эпизод в расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств: учредители ООО «Завком-Инжиниринг» могут быть причастны к незаконному выводу валюты за границу.

В Тамбове полиция проверяет инцидент с разбитым стеклом автобуса у остановки «Дом художника»

Сегодня, 12:55
0
В социальных сетях распространилась фотография автобуса с разбитым стеклом и сообщения о возможной стрельбе по транспортному средству в районе остановки «Дом художника» в Тамбове.

Жильцы аварийного дома-памятника в Тамбове пожаловались на невозможность расселения

Вчера, 17:46
0
В Тамбове жители аварийного дома на ул. Карла Маркса, 154, которому присвоен статус объекта культурного наследия, рассказали о крайне тяжелых условиях проживания. По данным регионального отделения «Народного фронта», в здании, построенном в 1917 году, сгнили батареи, протекает крыша, а на стенах

В Тамбовской области Роспотребнадзор выявил нарушения качества питьевой воды и направил 24 иска в суд

Вчера, 17:26
0
Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил нарушения санитарных норм в сфере водоснабжения и подал в суд 24 исковых заявления. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В Тамбовской области утвердили единые требования к школьной форме

Вчера, 17:13
0
С 14 августа в Тамбовской области вступили в силу типовые требования к школьной одежде. Соответствующий приказ Минобразования и науки региона закрепил единые базовые нормы, при этом каждая школа самостоятельно утверждает конкретный вид формы в рамках установленных стандартов.

Минстрой Тамбовской области подал в суд на подрядчика из Москвы за срыв контракта на строительство жилья

19 августа 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск регионального министерства градостроительства и архитектуры к московскому ООО «Гражданспецстрой». Сумма требований составляет 56,4 млн рублей. Первое заседание назначено на 25 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

Долги за ЖКХ в Тамбовской области превысили 6,4 млрд рублей

19 августа 2025
0
Задолженность жителей Тамбовской области за услуги ЖКХ на 1 июля 2025 года составила более 1,82 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-губернатора Евгений Зименко на планерке в региональном правительстве 18 августа.

«Тамбовские литейные технологии» расширяют производство с поддержкой Фонда развития промышленности

19 августа 2025
0
ООО «Тамбовские литейные технологии» реализует инвестиционный проект по расширению производства стоимостью 52 млн рублей. Из них 41 млн предоставлен Фондом развития промышленности Тамбовской области в виде льготного займа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Тамбовской области женщина через суд добилась компенсации за неоплаченные лекарства

18 августа 2025
0
Прокуратура Сосновского района Тамбовской области защитила права местной жительницы, которой не предоставляли положенные по закону бесплатные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Школы Тамбовской области переходят на триместровую систему обучения

18 августа 2025
0
С началом нового учебного года часть школ Тамбовской области будет работать по триместровой системе. Теперь учебный процесс организован по схеме «5+1»: пять недель занятий и неделя каникул. Таким образом, вместо привычных четырёх каникулярных периодов у школьников появятся шесть.

В Котовске подростки устроили погром в скейтпарке, личности установили по камерам

17 августа 2025
0
В Котовске Тамбовской области группа подростков повредила инфраструктуру скейтпарка, расположенного в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщил глава города Алексей Плахотников.

Жители Тамбова пожаловались на химический запах, но проверки не выявили превышений

17 августа 2025
0
Жители Тамбова обратились в Роспотребнадзор с жалобами на резкий удушливый запах, который, по их словам, особенно ощущается в районе улицы Монтажников, где находятся цеха химических предприятий.

Кандидаты на пост главы Тамбовской области раскрыли доходы

17 августа 2025
0
Пять кандидатов на должность главы Тамбовской области представили в избирком сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Совокупный заработок претендентов превысил 900 млн рублей, однако почти вся сумма пришлась на одного участника выборов.

В Тамбове открывается обновлённый корпус спортивно-тренировочного центра

16 августа 2025
0
Обновлённый корпус спортивно-тренировочного центра «Тамбов» готовится к открытию. Как сообщили 15 августа в региональном министерстве спорта, начало спортивного сезона спортсмены отметят первыми тренировками в новых залах.

В Тамбове дачников уже десять лет затапливают канализационные стоки

16 августа 2025
0
Жители СНТ «Медик» и «Энергетик-2» в Тамбове уже почти десять лет сталкиваются с одной и той же проблемой — их участки регулярно оказываются под канализационными стоками. Как сообщили в региональном отделении Народного фронта (ОНФ), всё началось в 2016 году, когда после сильного дождя из люка рядом

Тамбовская область получила 940 млн рублей на экологические проекты

16 августа 2025
0
В рамках нацпроекта «Экология» Тамбовская область получила из федерального бюджета 940 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своём Telegram-канале после встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

РСХБ в Тамбове презентовал инструменты образовательной поддержки на Форуме агрошкол России

15 августа 2025
0
В Тамбове на базе ТГУ им. Г.Р. Державина состоялся VI Форум Агрошкол и школ-хозяйств России – «Объединяя опыт, строим будущее!». В этом году Форум посвящен теме «Агробизнес-образование: синтез традиций и инноваций». Участники из разных регионов России и Беларуси встретились, чтобы обсудить, как на

Апелляция подтвердила взыскание с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу «Компьюлинк инфраструктура ТО»

15 августа 2025
0
19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел, однако резолютивная часть постановления пока не

Петербургская компания купила исторические торговые ряды в центре Тамбова за 20,9 млн рублей

15 августа 2025
0
Исторические торговые ряды на ул. Коммунальная, 21 в Тамбове, относящиеся к объектам культурного наследия регионального значения, приобрела на аукционе петербургская девелоперская компания ООО «ГК Реновация». Лот был продан за 20,9 млн рублей при стартовой цене 25,9 млн, сообщает ДОМ.РФ.

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

14 августа 2025
0
«Новые люди» примут участие в межрегиональном фестивале "Crazy Driver-2025", который пройдет в Котовске.
