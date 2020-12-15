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Возбуждено 3 уголовных дела за незаконную добычу охотничьих ресурсов
Вчера, 09:19
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Тамбовоблохотуправление подвело предварительные итоги работы за 2020 год. За текущий год инспекторы составили 398 протоколов об административных правонарушениях, было возбуждено 3 уголовных дела за незаконную добычу охотничьих ресурсов.
Штатная численность ТОГКУ «Тамбовохота», которые обеспечивают надзорные функции, составляет 29 единиц. Согласно Уставу работники ТОГКУ Тамбовохота имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ.
С нарушителей законодательства было взыскано почти полмиллиона рублей.
Фото: pixabay.com
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