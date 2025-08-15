|
Жители Тамбова пожаловались на химический запах, но проверки не выявили превышений
Сегодня, 08:40
Комментариев: 0
Жители Тамбова обратились в Роспотребнадзор с жалобами на резкий удушливый запах, который, по их словам, особенно ощущается в районе улицы Монтажников, где находятся цеха химических предприятий.
Ранее ситуацию проверяло региональное министерство природных ресурсов, обследовавшее ООО «Кват» — производителя присадок для моторных масел. Нарушений, которые могли бы объяснить источник неприятного запаха, тогда выявлено не было.
В ответе Роспотребнадзора одной из жительниц указано, что «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» провёл отбор и исследование проб воздуха на нескольких улицах города, включая Набережную, Тулиновскую, Московскую, Монтажников, Б. Фёдорова, Советскую и Чичканова. Результаты анализов показали соответствие всем санитарным нормам, а значит, угрозы для здоровья населения не зафиксировано.
При этом ведомство вынесло предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в адрес АО «Пигмент» — крупнейшего химического предприятия Тамбова. Причины принятия такого решения в документе не уточняются.
Фото: Крата
