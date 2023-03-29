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Горожане пожаловались на неприятный запах на улицах Тамбова

Сегодня, 11:35
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Горожане пожаловались на неприятный запах на улицах Тамбова 29 и 30 марта жители Тамбова стали массово жаловались на резкий неприятный запах на улицах города. При этом по сообщениям Роспотребнадзора превышений загрязняющих веществ не выявлено.

В частности на некоторых улицах города — улице Ростовской, Коломенской в посёлке Первомайском, на Моршанское шоссе, 21а были взяты пробы воздуха. Каких-либо вредных веществ, которые бы превышали предельно допустимые показатели не обнаружено.

При этом при проведении исследований ощущался резкий неприятный запах.

Фото: Алексей Бучнев
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