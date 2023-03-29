Разворот на Восток: тамбовские эксперты обсудили итоги визита Си Цзиньпина 0 В главном корпусе ТГУ им. Г.Р. Державина прошел круглый стол на тему: «Российско-китайские переговоры на высшем уровне: текущая ситуация, направления и перспективы развития». Организаторами выступили ТГУ, общество Российско-Китайской дружбы и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый

Горожане пожаловались на неприятный запах на улицах Тамбова 0 29 и 30 марта жители Тамбова стали массово жаловались на резкий неприятный запах на улицах города. При этом по сообщениям Роспотребнадзора превышений загрязняющих веществ не выявлено.

Городские власти передумали восстанавливать сгоревший памятник на ул. Базарной 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о включении в прогнозный план приватизации объекта культурного наследия по ул. Базарной, 136а, который сгорел несколько лет назад, отказавшись от идеи его восстанавливать.

У тамбовской молодежи появился «Пульт управления карьерой» 0 В Рассказовском кадровом центре открылась новая площадка «Пульт управления карьерой». Она стала частью молодежного проекта «Карьера с нуля до PRO».

Ярмарка вакансий собрала на своей площадке работодателей из разных регионов 0 В Мичуринском государственном аграрном университете прошло традиционное мероприятие «Ярмарка вакансий». В нем приняли участие работодатели крупных сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей.

Для тамбовских НКО стартовал конкурс публичных отчетов 0 О старте конкурса публичных отчетов для некоммерческих организаций рассказали накануне директор Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант» Антон Бибаров-Государев и председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке

143 строящихся по нацпроектам объекта нанесены на интерактивную карту 0 28 марта на заседании оперативного штаба по нацпроектам Глава Тамбовской области Максим Егоров проверил работу интерактивной карты, на которую нанесены строящиеся по нацпроектам объекты. Он подчеркнул, что интерактивная карта является дополнительным инструментом общественного контроля реализации

«Токаревская птицефабрика» не смогла через суд заполучить активы банкротящегося конкурента 0 ОАО «Токаревская птицефабрика» через суд не смогло заполучить активы ЗАО «Марийское», которое попало под угрозу банкротства, - сообщает издание «Абирег». В настоящее время в процедуре банкротства находится ЗАО «Марийское» - многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие по производству и

Единый налоговый счет есть у каждого налогоплательщика 0 В 2023 году всем налогоплательщикам открыт Единый налоговый счет – новый способ учета начисленных и уплаченных налогов.

Поздравляем с Днем рождения И.И. Волкова 0 Сегодня председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает свой День рождения.

Тамбовские школьники смогут стать участниками программы «Классная страна» 0 В Год педагога и наставника объявлен старт Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». Программу проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпросвещения России. По ней планируется разработать 100 образовательных

Ветераны Афганской войны передали одной из бригад автомобиль УАЗ-469 0 Каждое поколение, так или иначе, сталкивается с необходимостью защищать интересы своей страны и своего народа. Вот уже второй год наши бойцы исполняют свой воинский долг на территории Украины.

Более ста школьников и студентов региона участвуют в IT-троеборье 0 27 марта в Тамбове стартовал дистанционный этап регионального IT-конкурса — «Весеннее Gamedev троеборье». В нем участвуют более ста школьников и студентов региона. Начинающие IT-специалисты получат новые знания в дисциплинах аниматор, геймдизайнер и специалист нейросети.

В Мичуринске состоялась презентация пятого издания «Книги Памяти» 0 Издание различного печатного материала – одно из направлений деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которым руководит Игорь Иванович Волков.

Осужден бывший начальник Управления лесами Тамбовской области 0 Прокуратурой Тамбовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления лесами Тамбовской области и бывших руководителей ТОГКУ «Тамбовское лесничество» и ТОГАУ «Тамбовский лесхоз». Они признаны виновными в совершении преступления,

В Тамбове стартовала генеральная уборка города 0 С 27 марта по 30 апреля в Тамбове пройдет месячник по уборке города. За это время силами городских служб и тамбовчан планируют навести порядок на улицах и дворах, очистить от песка и грязи дороги и тротуары, дорожные службы приступят к ремонту дорог с помощью горячего асфальта.

Маршрут «От Зои Космодемьянской до Родины-матери» начинается в Тамбове 0 Проследить за историей 2-й гвардейской армии, которая разгромила немецко-фашистскую группировку войск под Сталинградом, можно, пройдя по военно-патриотическому маршруту «От Зои Космодемьянской до Родины-матери: дорогами 2-й гвардейской армии прорыва». Маршрут из Тамбова в Волгоград займёт 4 дня.

В Тамбове пройдет презентация книги адвоката Владимира Самородова 0 1 апреля в 15:00 в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина в краеведческом зале (4 этаж) состоится презентация книги прозы Владимира Самородова под названием «Этюды» (12+). Она является второй книгой автора.

Жители Тамбова не довольны реализацией программы «Дворы Тамбовщины» 0 В прошлом году по программе «Дворы Тамбовщины» должны были быть благоустроенны дворы по улицам Рылеева, Красноармейская и Тельмана/Набережной, Широкой. Однако, проведение работ затянулось и многие мероприятия, например, по установке малых архитектурных форм или по озеленению просто были не

В Тамбовской области ожидается аномально тёплая погода 0 На этих выходных в Тамбовской области нас ожидает очень теплая погода, так в субботу днем температура поднимется до 14 градусов тепла, а ночью не опуститься ниже 7 градусов.