Пока Роспотребнадзор не может привлечь к ответственности за неприятные запахи в Тамбове Комментариев: 0



Несмотря на то, что проблема неприятных запахов неоднократно обсуждалась на различных уровнях, конкретного проекта поправок в законодательство по-прежнему не существует. Роспотребнадзор указывает, что на данный момент законодательно регулируется только загрязнение атмосферного воздуха, для которого разработаны нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) различных химических веществ. При отклонениях от этих показателей можно провести химический анализ и зафиксировать нарушение.



Однако запахи представляют собой более сложную проблему. В ведомстве объяснили: «Запахи чаще всего образуются не отдельными веществами, а сложной смесью, в которой трудно выделить конкретные соединения с запахом. Большинство таких соединений не идентифицированы и не имеют ПДК». Даже если определённые пахучие вещества имеют норматив ПДК, их концентрация в воздухе обычно не превышает допустимых значений, несмотря на ощутимый запах.



Тем не менее, Роспотребнадзор не игнорирует проблему и продолжает проводить исследования воздуха. В последнее время ведомство получило множество жалоб от жителей разных районов Тамбова, в связи с чем были направлены предупреждения в адрес ряда предприятий, таких как АО «Пигмент», ООО «Кват», ООО «РКС-Тамбов», АО «Завком» и АО «Тамбовнефтепродукт». В рамках профилактики были проведены визиты на предприятия, включая АО «Пигмент», АО «ЗПС», завод «Октябрь», АО «Тамбовмаш», ООО «Химэтика» и другие.



При этом Роспотребнадзор не может принять более строгие меры контроля из-за действия Федерального закона № 248-ФЗ, который устанавливает приоритетность профилактических мероприятий перед надзорными проверками.



Отмечается, что вопросы загрязнения воздуха, в том числе неприятных запахов, уже неоднократно поднимались перед региональными и муниципальными властями Тамбовской области. Учитывая актуальность проблемы, региональные власти могли бы выступить с законодательной инициативой, предложив проект поправок для её решения. Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области ответило на запрос депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова по поводу неприятных запахов в городе, заявив, что проводит работу по данной проблеме в рамках своих полномочий, но не обладает необходимыми правовыми основаниями для привлечения к ответственности ответственных лиц.Несмотря на то, что проблема неприятных запахов неоднократно обсуждалась на различных уровнях, конкретного проекта поправок в законодательство по-прежнему не существует. Роспотребнадзор указывает, что на данный момент законодательно регулируется только загрязнение атмосферного воздуха, для которого разработаны нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) различных химических веществ. При отклонениях от этих показателей можно провести химический анализ и зафиксировать нарушение.Однако запахи представляют собой более сложную проблему. В ведомстве объяснили: «Запахи чаще всего образуются не отдельными веществами, а сложной смесью, в которой трудно выделить конкретные соединения с запахом. Большинство таких соединений не идентифицированы и не имеют ПДК». Даже если определённые пахучие вещества имеют норматив ПДК, их концентрация в воздухе обычно не превышает допустимых значений, несмотря на ощутимый запах.Тем не менее, Роспотребнадзор не игнорирует проблему и продолжает проводить исследования воздуха. В последнее время ведомство получило множество жалоб от жителей разных районов Тамбова, в связи с чем были направлены предупреждения в адрес ряда предприятий, таких как АО «Пигмент», ООО «Кват», ООО «РКС-Тамбов», АО «Завком» и АО «Тамбовнефтепродукт». В рамках профилактики были проведены визиты на предприятия, включая АО «Пигмент», АО «ЗПС», завод «Октябрь», АО «Тамбовмаш», ООО «Химэтика» и другие.При этом Роспотребнадзор не может принять более строгие меры контроля из-за действия Федерального закона № 248-ФЗ, который устанавливает приоритетность профилактических мероприятий перед надзорными проверками.Отмечается, что вопросы загрязнения воздуха, в том числе неприятных запахов, уже неоднократно поднимались перед региональными и муниципальными властями Тамбовской области. Учитывая актуальность проблемы, региональные власти могли бы выступить с законодательной инициативой, предложив проект поправок для её решения.



