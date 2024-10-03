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Жители Тамбова жалуются на неприятные запахи: проблема требует решения
В последние месяцы жители Тамбова всё чаще жалуются на резкие и неприятные запахи, распространяющиеся в различных районах города. По мнению горожан, источниками могут быть промышленные предприятия. Одной из самых проблемных зон стал участок за троллейбусным депо и Воздвиженским кладбищем, вплоть до завода «Пигмент». Ветер разносит неприятные миазмы по разным частям города, что вызывает дискомфорт у жителей улиц Московская, Набережная, Южная и других районов.
Жители отмечают, что запах напоминает аммиак, ацетон или сероводород и обычно появляется вечером или ночью. В результате люди не могут проветривать помещения и испытывают трудности с засыпанием.
Предполагается, что источником запаха могут быть химические вещества, такие как меркаптаны, образующиеся при разложении белков. В качестве возможного виновника загрязнения называют ООО «Кват», расположенное на ул. Монтажников. Депутат Тамбовской городской думы Артём Александров уже направил обращение в Роспотребнадзор для проведения проверки.
Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова, посетившая предприятие, отметила его «открытость» и сообщила, что при визите запаха сероводорода не ощутила. Однако проблема остаётся нерешённой, и возможной причиной может быть не только деятельность ООО «Кват», но и старый канализационный коллектор, расположенный на проблемном участке. Жители настаивают на необходимости устранения источника неприятных запахов, так как право на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции России.
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