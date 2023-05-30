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Строительство центра Вайлдберриз доставляет дискомфорт котовчанам
Сегодня, 11:03
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Строительство логистического центра Вайлдберриз, которое только что началось, вызывает неприятные ощущения у жителей Котовчан.
Этот масштабный проект стартовал в мае, и уже к концу месяца местные жители начали жаловаться на постоянный шум, мешающий им спокойно отдыхать и спать после рабочего дня. Оказавшись перед проблемой, жители Котовчан обратились к местным властям за помощью. Однако, по словам горожан, они столкнулись с открытой хамственностью со стороны администрации города, а полиция не проявила должного интереса к происходящему на месте, как сообщает информационное издание «ТОП68».
Местные жители Котовчан утверждают, что недавно построенная транспортная развязка начинает разрушаться из-за постоянного движения тяжелой строительной техники и грузовиков.
Представители областных властей заверили жителей, что они взяли данную ситуацию под контроль и объяснили, что за нарушение будут привлечены к ответственности все соответствующие лица.
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