Началась подготовка к расчистке реки Цны 0 В Тамбовской области в настоящее время воплощается региональный проект, ориентированный на сохранение уникальных водных объектов в рамках национального проекта "Экология". Как часть этой инициативы, ведется работа по очистке участков русла реки Цны в городе Тамбове и реки Мошляйки в поселке

В Котовске проверили состояние воздуха после пожара 0 Роспотребнадзор провел проверку санитарно-эпидемиологической обстановки в Котовске в связи с инцидентом, произошедшим на Тамбовском пороховом заводе.

У Вечного огня в Тамбове зажгли свечи памяти 0 В день, который является Днем памяти и скорби, жители Тамбова присоединились к акции "Свеча памяти". Этот день отмечается 22 июня, и на протяжении 82 лет он напоминает нам о начале Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня по всей стране проводятся

В разрушении тяговой подстанции усматриваются признаки преступления 0 Тамбовские полицейские провели проверку в отношении разрушения муниципального здания - тяговой подстанции, расположенной по адресу ул. С. Разина, 6А в Тамбове. Согласно информации, опубликованной депутатом Тамбовской городской Думы Артёмом Александровым, полиция пришла к выводу, что в данном случае

Абитуриентам рассказали об особенностях приемной кампании 2023 года 0 Подача документов на поступление в вузы Тамбова уже началась, и они с нетерпением ждут абитуриентов. Официальный старт приемной кампании был дан в Державинском университете, однако в этом году процесс будет проходить в несколько измененном формате. Также Тамбовский государственный технический

Из Тамбовской области домой возвращаются жители Мариуполя 0 Из Тамбова в свой родной город отправилось 30 жителей Мариуполя. Это решение было принято в связи с постепенным улучшением обстановки в их регионе.

Строитель «народной» плотины оказал поддержку бойцам СВО 0 Александр Романов, известный как строитель "народной" плотины, продолжает оказывать поддержку своим соотечественникам и Родине. На этот раз он помогает российским солдатам, участвующим в специальной военной операции.

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие 0 МЧС передает сообщение о возникновении пожара на пороховом заводе в Котовске. Дежурные получили информацию о вспышке и возгорании в 14:10.

3 тысяч многодетных матерей получают досрочные пенсии 0 С начала текущего года, отделение Социального фонда Тамбовской области предоставило досрочные страховые пенсии по старости 163 многодетным матерям. Среди них 30 женщин имеют пять и более детей, 15 женщин имеют четыре ребенка, а 118 женщин имеют троих детей. Общее число многодетных женщин,

В Мичуринске произошел пожар в районе рынка 0 Возгорание надворных построек произошло в переулке Гагарина. В 19:09 первое пожарное подразделение выехало на место происшествия, и всего через три минуты они уже были на месте.

В ДТП в Мичуринском районе погибло два человека 0 В поздний вечер 19 июня в селе Панское, в Мичуринском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли мотоциклист и его пассажир.

В Тамбовской области преобразуют районы в округа 0 В Тамбовской области в настоящее время проводится значительная реформа местного самоуправления, которая включает создание 23 муниципальных округов вместо прежних 23 муниципальных районов. Эту информацию сообщила пресс-служба правительства региона.

Студенты проекта «Школа фермера» в Тамбовской области приступили к практическим занятиям 0 Слушатели третьего в Тамбовской области потока Всероссийского образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» приступили к практике на сельхозпредприятиях. Первое занятие состоялось на площадке в ФГУП УЧХОЗ «Роща» Мичуринского государственного аграрного университета на тему «Знакомство с

Водитель иномарки потерял сознание и въехал в Тамбове в пешеходное ограждение 0 Вечером 18 июня в центре Тамбова произошла авария, когда водитель иномарки потерял сознание и столкнулся с ограждением на пересечении улиц Советской и Московской.

Летом в тамбовских дворах спилят почти 300 деревьев 0 В Тамбове планируется вырубка 277 аварийных деревьев в 10 дворах. Для этой задачи дирекция благоустройства и охраны окружающей среды заключила контракт с местной компанией ООО "Медиа.Стрит". Они стали победителем электронного аукциона в мае, снизив начальную стоимость услуг с 1,9 миллиона рублей до

В Тамбове разместили портрет Льва Толстого 0 На фасаде здания в Тамбове, расположенного на площади Льва Толстого, 4а, недавно появился портрет известного писателя Льва Толстого. Местные жители сообщают, что огромный баннер был развешен в начале июня.

Тамбовская компания «Турмясово» проиграла суд о преимущественном праве выкупа земли 0 Арбитражный суд Владимирской области отклонил заявление ООО МПК «Турмясово» зарегистрированного в Тамбовской области о признании незаконным решения администрации Вязниковского района Владимирской области, отказавшей в предоставлении земельного участка площадью 4 240 кв. м без проведения торгов.

В Тамбове будут проходить информационно-разъяснительные встречи 0 На протяжении лета в Тамбове планируется провести более 50 информационно-разъяснительных встреч, которые будут организованы комитетом по делам горожан и связям с общественностью. На этих "зелёных площадках" (0+), жители города смогут задать свои вопросы специалистам из городской администрации и

Военный врач, участник СВО посетил ТГУ 0 В Державинском университете посетил свою бывшую альма-матер выпускник медицинского института, ветеран военной службы и участник специальных военных операций Андрей Горбунов. Во время своего визита он встретился с директором института Никитой Ворониным, а также некоторыми преподавателями, чтобы

Жильцы Чичканова, 131 возмущены искажением информации о капремонте дома 0 Жители дома, расположенного по адресу улица Чичканова, № 131 в городе Тамбове, выражают своё возмущение по поводу искажения информации о капитальном ремонте фасада здания в местных медиа.