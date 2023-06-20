|
В Котовске проверили состояние воздуха после пожара
Сегодня, 09:59
Комментариев: 0
Версия для печати
Роспотребнадзор провел проверку санитарно-эпидемиологической обстановки в Котовске в связи с инцидентом, произошедшим на Тамбовском пороховом заводе.
В результате обследования территории ближайшей жилой застройки, прилегающей к заводу, не было обнаружено следов возгорания и посторонних запахов.
Центр гигиены и эпидемиологии Тамбовской области провел отбор и исследование проб атмосферного воздуха на четырех точках жилой застройки с целью выявления загрязняющих веществ, характерных для производственной деятельности предприятия. Среди них были оксид углерода, свинец, фенол, метанол, стирол, ацетон, формальдегид, серная кислота и диоксид серы.
По результатам проведенных лабораторных исследований было выявлено, что содержание указанных загрязняющих веществ находится ниже пределов обнаружения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.