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В Котовске проверили состояние воздуха после пожара

Сегодня, 09:59
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Роспотребнадзор провел проверку санитарно-эпидемиологической обстановки в Котовске в связи с инцидентом, произошедшим на Тамбовском пороховом заводе.

В результате обследования территории ближайшей жилой застройки, прилегающей к заводу, не было обнаружено следов возгорания и посторонних запахов.

Центр гигиены и эпидемиологии Тамбовской области провел отбор и исследование проб атмосферного воздуха на четырех точках жилой застройки с целью выявления загрязняющих веществ, характерных для производственной деятельности предприятия. Среди них были оксид углерода, свинец, фенол, метанол, стирол, ацетон, формальдегид, серная кислота и диоксид серы.

По результатам проведенных лабораторных исследований было выявлено, что содержание указанных загрязняющих веществ находится ниже пределов обнаружения.
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