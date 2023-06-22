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Роспотребнадзор признал все пляжи области безопасными для купания
Сегодня, 09:13
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Результаты анализов воды в водоёмах, расположенных на пляжах Тамбовской области, не вызвали никаких нареканий со стороны Роспотребнадзора. По оценке специалистов, все эти водоёмы безопасны для купания.
В течение купального сезона, который продолжается с мая по сентябрь, регулярно проводятся проверки качества воды в различных местах. В нашем регионе имеется 45 официальных пляжей, где можно осуществлять купание. Ежемесячно отбираются образцы воды для последующего лабораторного анализа, с целью проверки их соответствия гигиеническим нормам в отношении микробиологических, санитарно-химических и паразитологических показателей. Кроме воды, также берутся пробы песка.
На данный момент не было зафиксировано никаких превышений по любым измеряемым показателям на пляжах.
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