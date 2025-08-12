|
Тамбовской области списали 1,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам
Вчера, 11:01
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовская область вошла в число 12 российских регионов, которым правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам, направленным на развитие инфраструктуры. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, общий объём списания составил 29 млрд рублей, из которых 1,6 млрд приходится на Тамбовскую область. По данным регионального минфина, на 1 августа 2025 года совокупный долг региона составлял 17,9 млрд рублей.
Ранее, в июле, Счётная палата РФ выявила нарушения в реализации программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в Тамбовской области. Аудиторы зафиксировали затягивание сроков заключения соглашений с муниципалитетами, нарушения в распределении обязанностей между подрядчиками и субподрядчиками, а также необоснованный рост стоимости контрактов. Часть подрядчиков была признана недобросовестными, с ними расторгли контракты.
В правительстве области уверяют, что все проблемные вопросы в рамках ИБК урегулированы: на 1 июля завершены 11 из 26 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, остальные 15 находятся на финальной стадии строительства.
Инфраструктурные бюджетные кредиты — это 15-летние займы под 3% годовых, выделяемые регионам для строительства и модернизации транспортных, инженерных, коммунальных и иных объектов. В 2021–2024 годах между субъектами РФ было распределено 1 трлн рублей по этой программе.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.