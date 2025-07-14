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Счётная палата выявила нарушения при реализации инфраструктурных проектов в Тамбовской области
Сегодня, 17:16
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Счётная палата России в своём официальном отчёте выявила серьёзные нарушения при реализации программы инфраструктурных бюджетных кредитов на территории Тамбовской области. Как сообщает издание «Коммерсантъ», аудиторы зафиксировали отклонения в использовании 655 млн рублей федеральных средств, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры региона в 2022–2024 годах.
Выделенные средства предназначались для строительства и реконструкции 32 объектов в различных районах области, включая Бондарский, Гавриловский, Мичуринский, Моршанский, Кирсановский и другие, а также в таких городах, как Тамбов, Мичуринск, Котовск и Рассказово. Несмотря на масштаб программы, реализация столкнулась с рядом организационных и финансовых проблем.
Согласно выводам проверки, в 2023–2024 годах министерство ТЭК и ЖКХ региона заключало соглашения с муниципалитетами с нарушением установленных сроков. Кроме того, по некоторым объектам контракты были заключены по завышенным ценам без должного обоснования. Власти области объясняют эти отклонения трудностями с подрядными организациями и корректировками объемов финансирования.
В результате Счётная палата направила представления с требованием устранения нарушений в адрес временно исполняющего обязанности министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, главы МКУ «Инвестор» в Тамбове и руководства города Котовска. Реакция на замечания и меры по исправлению ситуации должны быть приняты в установленном законом порядке.
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