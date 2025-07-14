Счётная палата выявила нарушения при реализации инфраструктурных проектов в Тамбовской области 0 Счётная палата России в своём официальном отчёте выявила серьёзные нарушения при реализации программы инфраструктурных бюджетных кредитов на территории Тамбовской области. Как сообщает издание «Коммерсантъ», аудиторы зафиксировали отклонения в использовании 655 млн рублей федеральных средств,

В Мичуринске продолжается акция поддержки семей погибших воинов 0 Мичуринское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» уже более двадцати лет оказывает внимание и поддержку семьям погибших бойцов. С самого начала своей деятельности организация взяла на себя ответственность за судьбу матерей, вдов и детей

В Тамбовской области запретили публиковать данные о действиях БПЛА и работе ПВО 0 На территории Тамбовской области с 14 июля официально запрещена публикация информации, касающейся применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений

Роман Поленков покидает пост главы Моршанска: решение на фоне критики 0 Глава Моршанска Роман Поленков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов во время оперативного совещания. Заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии городского совета.

Памяти героя: в Мичуринске появился баннер, посвящённый Александру Борисову 0 Тамбовская земля всегда славилась своими героями — людьми, посвятившими жизнь служению Родине как в мирное, так и в военное время. Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении многих лет ведёт активную

«Вишневарово» вновь объединило гурманов 0 В субботу, 12 июля, город Уварово снова стал гастрономическим центром Тамбовщины — здесь прошёл IX Открытый летний фестиваль «Вишневарово», ставший настоящим праздником вкуса, веселья и душевного настроения. Местные улицы наполнились ароматами свежесваренного варенья, звуками музыки, добрыми

Школа-долгострой в Тамбове вновь выставлена на торги 0 Администрация Тамбова в седьмой раз попытается продать недостроенное здание школы на улице Чкалова. Муниципальный объект вновь выставлен на аукцион, и на этот раз его начальная цена снижена до 33 миллионов рублей — почти на 4 миллиона меньше, чем при предыдущей попытке. Приём заявок от

14 июля в Тамбове отключат горячую воду на нескольких улицах из-за гидроиспытаний 0 В понедельник, 14 июля, в Тамбове временно прекратят подачу горячей воды в ряде жилых домов. Как сообщили в администрации города, отключение связано с проведением гидравлических испытаний, необходимых для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Экс-директор лесхоза в Жердевском округе получил условный срок за незаконную рубку леса на 4,6 млн рублей 0 В Тамбовской области суд признал бывшего руководителя одного из лесхозов Жердевского округа виновным в незаконной вырубке деревьев и вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Администрация Тамбова требует освободить землю на улице Бориса Фёдорова 0 В Тамбове продолжается кампания по ликвидации незаконных построек. Очередным объектом внимания администрации стали металлические гаражи, установленные у домов № 1А, № 1, № 3 и № 5 по улице Бориса Фёдорова. Городские власти обратились к их владельцам с требованием срочно

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года 0 На улице Советской в посёлке Покрово-Пригородное сложилась критическая ситуация с водоснабжением: местные жители десятилетиями пользуются водой, непригодной для питья. Инфраструктура не обновлялась с 1965 года, и изношенные трубы стали источником серьёзных проблем.

Прокуратура выявила серьёзные дефекты на дорогах Мичуринского округа 0 Прокуратура Мичуринского района провела проверку состояния автомобильных дорог на территории муниципального округа и зафиксировала многочисленные нарушения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дороги оказались в ненадлежащем состоянии и представляют угрозу для безопасности движения.

В Тамбове демонтируют Замятинский мост из-за аварийной просадки 0 Власти Тамбова приняли решение о демонтаже пешеходного Замятинского моста через реку Студенец в связи с выявленной просадкой конструкции. Соответствующее решение было озвучено на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сроки ремонта канализационного коллектора в центре Тамбова вновь сдвинулись 0 Аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе в районе пересечения улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове продолжаются, несмотря на ранее озвученные планы закончить их к 8 июля. По информации от компании «РКС-Тамбов», новая предполагаемая дата завершения — понедельник, 14 июля.

На улице Гастелло в Тамбове произошёл пожар в надворных постройках 0 Вечером 10 июля на улице Гастелло в Тамбове вспыхнул пожар, охвативший надворные постройки. К месту происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали возгорание.

Экс-директора тамбовской дорожной компании будут судить за хищение асфальта на 2,5 млн рублей 0 Прокуратура Тамбовской области направила в суд дело против бывшего генерального директора ООО «СМУ», которого обвиняют в хищении асфальтового гранулята на сумму более 2,5 миллиона рублей. Обвинительное заключение утверждено, материалы переданы в Октябрьский районный суд Тамбова.

Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище 0 Сегодня наши журналисты стали свидетелями редкого зрелища, которое развернулось у здания избирательной комиссии Тамбова. Партия "Новые люди" подавала документы кандидатов в городскую думу под живую музыку баяна, с песнями, танцами и воздушными шарами. Около 20 человек в ярких футболках партийных

Производственную площадку «Первомайскхиммаша» в Тамбовской области выставили на торги за 273 млн рублей 0 В Тамбовской области на открытые торги выставлен имущественный комплекс предприятия «Первомайскхиммаш», расположенный в рабочем посёлке Первомайский. Начальная цена объекта составляет 273 миллиона рублей. Приём заявок продлится с 8 июля по 13 августа, а сам аукцион состоится 15 августа. Для участия

В Жердевке торжественно открылся новый офис Россельхозбанка 0 8 июля в Жердевке прошло официальное открытие нового офиса Россельхозбанка по адресу ул. Первомайская, д. 131. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Виктор Иванов, заместитель министра сельского хозяйства Тамбовской

Апелляционный суд поддержал Тамбовскую администрацию в споре с «Россетями» 0 Восьмого июля Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «Россети Центр» в удовлетворении жалобы на концессионное соглашение между администрацией Тамбова и АО «Объединённые региональные электрические сети». Решение предыдущей инстанции, которая не увидела нарушений в передаче городских