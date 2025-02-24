В Тамбове выявлены нарушения в использовании средств дорожного фонда Комментариев: 0



Общий объём ассигнований дорожного фонда на 2023 год составил 1,85 млрд рублей, из которых фактически было освоено 1,77 млрд рублей, что составляет 96%. Остаток неиспользованных средств достиг 94,33 млн рублей.



В ходе проверки выявлены нарушения со стороны Комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова. В частности, в конкурсной документации по строительству автодороги в границах улиц Весёлой и Архитектурной не были установлены сроки гарантийных обязательств, а подрядчик не предоставил их обеспечение в сумме 496,8 тыс. рублей. Кроме того, при выплате авансовых платежей по трём контрактам на проведение государственной экспертизы проектной документации были допущены нарушения сроков.



В работе МБУ «Дирекция городских дорог» (ДГД) зафиксированы факты неэффективного расходования средств на сумму более 81 млн рублей. Среди нарушений отмечены оплата сторонним организациям за услуги, которые могли выполнить штатные сотрудники (около 6 млн рублей), завышение стоимости выполненных работ (1,67 млн рублей), нецелесообразная аренда автомобилей, приобретение инструмента и запчастей по завышенным ценам. Также выявлено превышение объёмов закупок на сумму более 106 млн рублей.



Кроме того, учреждение не проводило претензионную работу по взысканию ущерба при повреждении дорог в результате ДТП и не использовало право начисления неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контрактам. Городская администрация также не осуществила государственную регистрацию права собственности на переданные МБУ ДГД объекты дорожной инфраструктуры на общую сумму более 3,86 млрд рублей.



Отдельное внимание в ходе проверки было уделено фактам искусственного дробления контрактов, что позволило обходить конкурсные процедуры. Такие действия нарушают принципы открытости и прозрачности закупок, создают преимущество для одного поставщика, ограничивают честную конкуренцию и наносят ущерб городскому бюджету.



Городская администрация представила свои объяснения по выявленным несоответствиям, сославшись на объективные причины, и заверила, что все действия находились в рамках закона. Однако, по мнению Артёма Александрова, итоги проверки ещё раз подтвердили наличие системных проблем в управлении дорожным фондом Тамбова. Он отметил, что выявленные нарушения, особенно искусственное дробление контрактов, создают угрозу прозрачности муниципальных закупок и сказываются на качестве дорожного строительства.



Фото: Новый Тамбов Контрольно-счётная палата города Тамбова провела проверку целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда за 2023 год. Инициатором проверки выступил руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров.Общий объём ассигнований дорожного фонда на 2023 год составил 1,85 млрд рублей, из которых фактически было освоено 1,77 млрд рублей, что составляет 96%. Остаток неиспользованных средств достиг 94,33 млн рублей.В ходе проверки выявлены нарушения со стороны Комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова. В частности, в конкурсной документации по строительству автодороги в границах улиц Весёлой и Архитектурной не были установлены сроки гарантийных обязательств, а подрядчик не предоставил их обеспечение в сумме 496,8 тыс. рублей. Кроме того, при выплате авансовых платежей по трём контрактам на проведение государственной экспертизы проектной документации были допущены нарушения сроков.В работе МБУ «Дирекция городских дорог» (ДГД) зафиксированы факты неэффективного расходования средств на сумму более 81 млн рублей. Среди нарушений отмечены оплата сторонним организациям за услуги, которые могли выполнить штатные сотрудники (около 6 млн рублей), завышение стоимости выполненных работ (1,67 млн рублей), нецелесообразная аренда автомобилей, приобретение инструмента и запчастей по завышенным ценам. Также выявлено превышение объёмов закупок на сумму более 106 млн рублей.Кроме того, учреждение не проводило претензионную работу по взысканию ущерба при повреждении дорог в результате ДТП и не использовало право начисления неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контрактам. Городская администрация также не осуществила государственную регистрацию права собственности на переданные МБУ ДГД объекты дорожной инфраструктуры на общую сумму более 3,86 млрд рублей.Отдельное внимание в ходе проверки было уделено фактам искусственного дробления контрактов, что позволило обходить конкурсные процедуры. Такие действия нарушают принципы открытости и прозрачности закупок, создают преимущество для одного поставщика, ограничивают честную конкуренцию и наносят ущерб городскому бюджету.Городская администрация представила свои объяснения по выявленным несоответствиям, сославшись на объективные причины, и заверила, что все действия находились в рамках закона. Однако, по мнению Артёма Александрова, итоги проверки ещё раз подтвердили наличие системных проблем в управлении дорожным фондом Тамбова. Он отметил, что выявленные нарушения, особенно искусственное дробление контрактов, создают угрозу прозрачности муниципальных закупок и сказываются на качестве дорожного строительства.Фото: Новый Тамбов



