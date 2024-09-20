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Прокуратура раскрыла дробление госконтрактов в Мичуринске
Прокуратура города Мичуринска выявила нарушения при заключении контрактов на ремонт кровли корпуса № 3 МБОУ «СОШ № 1». В ходе надзорной деятельности было обнаружено, что в июне 2024 года образовательное учреждение заключило два договора на ремонтные работы, каждый из которых не превышал сумму в 600 тыс. рублей. Это позволило заказчику выбрать подрядчика без проведения конкурсных процедур, что соответствует закону для контрактов с небольшими суммами.
Однако прокурорская проверка установила, что оба договора были по сути одинаковыми, имели одну цель и были заключены с одним подрядчиком в один и тот же период. Это указывает на искусственное «дробление» контракта, чтобы избежать проведения конкурса, поскольку общая стоимость работ превышала бы 600 тыс. рублей.
По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ. Виновное лицо было привлечено к ответственности в виде предупреждения. Постановление пока не вступило в законную силу.
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