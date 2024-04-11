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В Котовске фирма нарушала закон о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего госслужащего
В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции прокуратурой города Котовска были выявлены нарушения в деятельности одной из коммерческих организаций.
Оказалось, что ответственное лицо данной организации не уведомило работодателя о предыдущем месте работы бывшего государственного служащего при заключении трудового договора, что противоречит требованиям законодательства.
В связи с этим прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении согласно статье 19.29 КоАП РФ, которая касается привлечения бывших государственных служащих к трудовой деятельности без уведомления о предыдущем месте службы в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции».
По результатам рассмотрения дела виновному лицу было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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