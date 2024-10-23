Контрольно-счётная палата выявила серьёзные нарушения в реализации концессии по водоснабжению в Тамбове Комментариев: 0



Концессионное соглашение обсуждалось более полугода, неоднократно откладывалось, так как у депутатов было много вопросов по поводу документации и недостатка конкретики по планируемым работам. Несмотря на эти разногласия, соглашение было утверждено, и город передал водоканалу в управление на 30 лет объекты городской водной инфраструктуры. Теперь, спустя несколько лет, депутаты начали оценивать итоги работы концессионера.



Доклад Контрольно-счётной палаты выявил ряд серьёзных нарушений в исполнении соглашения. Во-первых, за период с 2022 по 2023 год ООО «РКС-Тамбов» существенно увеличило расходы по инвестиционной программе, что было связано с пересмотром запланированных работ. Однако компания не представила обоснованных документов и расчётов, подтверждающих необходимость такого увеличения затрат. В итоге компания была вынуждена привлекать кредиты, что привело к значительному повышению тарифов для горожан. Так, тариф на питьевую воду увеличился на 51,7%, а на водоотведение — на 71,3%. Это повышение вызвало недовольство среди жителей, поскольку оно напрямую связано с недостаточной финансовой дисциплиной компании.



КСП также установила, что компания не соблюдала сроки выполнения работ и несвоевременно корректировала свою инвестиционную программу. Например, реконструкция коллектора по улице Высотной была выполнена только частично — вместо заявленных 1 800 метров было реконструировано чуть более 1 000 метров, причём качество проведённых работ оказалось неудовлетворительным. Члены комитета по ЖКХ выражают опасение, что подобные нарушения могут иметь место и на других объектах водоснабжения.



Кроме того, при проверке было выявлено, что ООО «РКС-Тамбов» не передавало в бюджет города средства, полученные от сдачи металлолома, оставшегося после демонтажа старых труб. Эти действия привели к незаконному обогащению компании, на что также обратили внимание члены комитета. По оценкам председателя комитета Артёма Александрова, речь идёт о миллионах рублей, которые могли бы поступить в городской бюджет.



Также вызывает обеспокоенность отсутствие контроля со стороны городской администрации. В ходе обсуждения было предложено создать отдельный отдел в структуре комитета ЖКХ, который будет заниматься проверкой всех этапов реализации концессионного соглашения. Депутаты подчеркнули, что без надлежащего контроля за каждым этапом работ невозможно обеспечить прозрачность и эффективность исполнения соглашения.



Александр Жуков, председатель КСП, отметил, что отчёт с выявленными нарушениями будет направлен в прокуратуру Тамбовской области для дальнейшего разбирательства. Особое внимание будет уделено тем объектам, где работы выполнялись с нарушениями сроков и объёмов, а также недопустимым расходованием бюджетных средств. Члены комитета по ЖКХ настаивают на том, что для защиты интересов горожан и предотвращения дальнейшего увеличения тарифов необходимо ввести постоянный аудит и контроль за деятельностью «РКС-Тамбов».



В ближайшее время будут проведены дополнительные проверки, чтобы выяснить, насколько эффективно компания исправила выявленные недочёты, и устранены ли нарушения на объектах, указанных в отчёте КСП. 23 октября в Тамбовской городской Думе прошло заседание комитета по ЖКХ, на котором был заслушан отчёт Контрольно-счётной палаты (КСП) о проверке исполнения концессионного соглашения, заключённого с ООО «РКС-Тамбов» (бывшие «Концессионные коммунальные системы»). Соглашение, принятое депутатами в апреле 2021 года, касалось модернизации и ремонта объектов холодного водоснабжения и водоотведения в городе, - сообщает ПроТамбов.Концессионное соглашение обсуждалось более полугода, неоднократно откладывалось, так как у депутатов было много вопросов по поводу документации и недостатка конкретики по планируемым работам. Несмотря на эти разногласия, соглашение было утверждено, и город передал водоканалу в управление на 30 лет объекты городской водной инфраструктуры. Теперь, спустя несколько лет, депутаты начали оценивать итоги работы концессионера.Доклад Контрольно-счётной палаты выявил ряд серьёзных нарушений в исполнении соглашения. Во-первых, за период с 2022 по 2023 год ООО «РКС-Тамбов» существенно увеличило расходы по инвестиционной программе, что было связано с пересмотром запланированных работ. Однако компания не представила обоснованных документов и расчётов, подтверждающих необходимость такого увеличения затрат. В итоге компания была вынуждена привлекать кредиты, что привело к значительному повышению тарифов для горожан. Так, тариф на питьевую воду увеличился на 51,7%, а на водоотведение — на 71,3%. Это повышение вызвало недовольство среди жителей, поскольку оно напрямую связано с недостаточной финансовой дисциплиной компании.КСП также установила, что компания не соблюдала сроки выполнения работ и несвоевременно корректировала свою инвестиционную программу. Например, реконструкция коллектора по улице Высотной была выполнена только частично — вместо заявленных 1 800 метров было реконструировано чуть более 1 000 метров, причём качество проведённых работ оказалось неудовлетворительным. Члены комитета по ЖКХ выражают опасение, что подобные нарушения могут иметь место и на других объектах водоснабжения.Кроме того, при проверке было выявлено, что ООО «РКС-Тамбов» не передавало в бюджет города средства, полученные от сдачи металлолома, оставшегося после демонтажа старых труб. Эти действия привели к незаконному обогащению компании, на что также обратили внимание члены комитета. По оценкам председателя комитета Артёма Александрова, речь идёт о миллионах рублей, которые могли бы поступить в городской бюджет.Также вызывает обеспокоенность отсутствие контроля со стороны городской администрации. В ходе обсуждения было предложено создать отдельный отдел в структуре комитета ЖКХ, который будет заниматься проверкой всех этапов реализации концессионного соглашения. Депутаты подчеркнули, что без надлежащего контроля за каждым этапом работ невозможно обеспечить прозрачность и эффективность исполнения соглашения.Александр Жуков, председатель КСП, отметил, что отчёт с выявленными нарушениями будет направлен в прокуратуру Тамбовской области для дальнейшего разбирательства. Особое внимание будет уделено тем объектам, где работы выполнялись с нарушениями сроков и объёмов, а также недопустимым расходованием бюджетных средств. Члены комитета по ЖКХ настаивают на том, что для защиты интересов горожан и предотвращения дальнейшего увеличения тарифов необходимо ввести постоянный аудит и контроль за деятельностью «РКС-Тамбов».В ближайшее время будут проведены дополнительные проверки, чтобы выяснить, насколько эффективно компания исправила выявленные недочёты, и устранены ли нарушения на объектах, указанных в отчёте КСП.



