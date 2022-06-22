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Реализация концессионного соглашения в Тамбове оставляет желать лучшего
Вчера, 09:09
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Вчера на заседании комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ депутаты рассмотрели информацию о результатах деятельности администрации города в рамках заключенного концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «РКС-Тамбов». По словам чиновников, реализация программы в прошлом году прошла успешно, вот только до настоящего момента не подписан единый акт о реализации концессионного соглашения, поскольку было выявлено некачественное выполнение работ по двум мероприятиям.
«Представленная М.Ю. Косенковым информация о проделанной работе местных чиновников в этом направлении, мягко говоря, мало информативна. Хотелось бы увидеть полноценные письменные заключения, а там и независимые экспертизы по объемам выполненных работ», - написал по итогам заседания председатель комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ Артем Александров.
Аналогичного мнения руководство контрольно-счетной палаты города Тамбова, которое в своем заключении отметило, что проведенный анализ позволяет сделать вывод о крайне низком качестве реализации в 2021 году ООО «РКС-Тамбов» концессионного соглашения и отсутствии полной осведомлённости администрации города о ходе выполнения мероприятий.
Фото – ПроТамбов
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