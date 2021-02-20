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Без повышения тарифов капремонт водопровода в Тамбове невозможен
Вчера, 11:08
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В администрации города Тамбова прошли общественные обсуждения концессионного соглашения, предложенного ОАО «Российские коммунальные системы» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения города.
На встрече руководители города обратили внимание участников встречи на том, что концессия - единственный возможный по закону путь дальнейшей эксплуатации имущественного комплекса сферы ЖКХ и без повышения тарифов капремонт сетей невозможен.
Большинство горожан согласились с тем, что концессионное соглашение заключать необходимо.
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