Депутаты хотят принять концессию вразрез с позицией горожан Комментариев: 0



Согласно документации, компания может взять в концессию на 30 лет все имущество водоканала: коллекторы, насосные станции, трубопроводы, нежилые здания, скважины. Сумма инвестиций составит 13 млрд. рублей, а эти деньги соберут с горожан за счет повышения тарифов, лишь за первые годы рост ставит 50%.



Публично за заключение концессии выступил врип главы города Тамбова Максим Косенков, а также депутаты от партии «Родина», хотя в декабре 2020 года они не поддержали проект концессии.



Подобная противоречивая позиция руководства города вызвала протест среди горожан. Об этом говорят и результаты опросов в тамбовской группе в социальной сети «Вконтакте», более 80% выступают за передачу водоканала в муниципальную собственность. Жители Тамбова не доверяют новой структуре «РКС» программу развития водоканала, поскольку последние годы за воду и водоотведение отвечало другое общество «РКС» - АО «ТКС».



«Ну если в Тамбове все так плохо с водой, зачем ТКС так упорно добивается данного соглашения? Даже трубы рвутся чаще и все для того что бы показать, что они не заменимые? Мое мнение простое, мы без них сможем, а они без нас нет», - пишет Сергей Перелыгин.



«Если будет концессия, то обложат население повышенным тарифом. В общем как ни крути, но народ в любом случае попал на деньги», - считает Сергей Самсонов. Завтра состоится внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, где будет рассмотрен вопрос «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем». Соглашение планируют заключить с ООО «ККС» (общество входит в холдинг «РКС», как и действующий оператор АО «ТКС»).Согласно документации, компания может взять в концессию на 30 лет все имущество водоканала: коллекторы, насосные станции, трубопроводы, нежилые здания, скважины. Сумма инвестиций составит 13 млрд. рублей, а эти деньги соберут с горожан за счет повышения тарифов, лишь за первые годы рост ставит 50%.Публично за заключение концессии выступил врип главы города Тамбова Максим Косенков, а также депутаты от партии «Родина», хотя в декабре 2020 года они не поддержали проект концессии.Подобная противоречивая позиция руководства города вызвала протест среди горожан. Об этом говорят и результаты опросов в тамбовской группе в социальной сети «Вконтакте», более 80% выступают за передачу водоканала в муниципальную собственность. Жители Тамбова не доверяют новой структуре «РКС» программу развития водоканала, поскольку последние годы за воду и водоотведение отвечало другое общество «РКС» - АО «ТКС».- пишет Сергей Перелыгин.- считает Сергей Самсонов.



