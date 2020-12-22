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Депутаты выступили против концессии с дочкой «РКС»
Сегодня, 14:50
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Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты единогласно выступили против заключения концессии с дочкой «РКС» - ООО «ККС», в свою очередь «РКС» принадлежит Виктору Вексельбергу.
ООО «ККС» предложило передать им в концессию систему водоснабжения и водоотведения города Тамбова на 30 лет. В ремонт систем водоснабжения и водоотведения планируют вложить 4,1 млрд руб., а инвестиции в основные фонды за этот период оцениваются в 8,8 млрд руб.
«Это не меценатство, деньги на ремонт возьмут из карманов горожан за счет значительного и многолетнего повышения тарифов на коммунальные услуги, хотя первоначально ООО «ККС» возьмет заемные средства», - отмечает председатель комитета по ЖКХ Артем Александров.
Жителей города, при одобрении концессии, ждет рост тарифов более чем на 50% (в 2021-ом году тариф повысится на 15%, в 2022-ом — также на 15%, в 2023-ем — на 10%, в 2024-ом — на 10% и т.д).
«Фактически нам предложили, что холдинг Виктора Вексельберга будет сам себя кредитовать через собственный банк ПАО «Меткомбанк», работы, скорее всего, будут выполнять организации, связанные с олигархом, и он же будет выступать заказчиком. Такая схема нас не устраивает», — считает Артем Александров.
Завтра депутаты городской Думы примут окончательное решение по проекту, внесенному администрацией города Тамбова.
Фото - ПроТамбов
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