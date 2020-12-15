Ряд депутатов выступили против концессии со структурой «РКС» Комментариев: 0



В настоящее время рассматривается вопрос о заключении концессии на 30 лет с дочерней структурой «РКС» - ООО «Концессионные коммунальные системы», что повлечет не только ремонтные работы сетей, но значительный рост тарифов. По словам Максима Косенкова, администрация города, разместив в октябре на открытых площадках предложение о заключении концессии, фактически уже тогда одобрила предложенные условия.



В ходе обсуждения ряд депутатов выступили против концессии со структурой «РКС», поскольку в областном центре складываются не самые лучшие отношения с коммунальным холдингом, который в настоящее время представлен АО «ТКС».



«АО «ТКС» не придерживается сроков выполнения работ, нарушает договорные условия аренды муниципального имущества, в том числе имеется большая задолженность перед городом Тамбовом, не говоря про многочисленные коммунальные аварии на сетях водоснабжения и водоотведения. У жителей города и ряда депутатов нет оснований доверять структуре «РКС» нашу систему жизнеобеспечения еще на 30 лет», - отмечает председатель комитета ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров. Вчера в администрации города Тамбова под председательством врио главы города Максима Косенкова с участием депутатов прошло совещание по вопросу заключения концессии на объекты водоснабжения и водоотведения.В настоящее время рассматривается вопрос о заключении концессии на 30 лет с дочерней структурой «РКС» - ООО «Концессионные коммунальные системы», что повлечет не только ремонтные работы сетей, но значительный рост тарифов. По словам Максима Косенкова, администрация города, разместив в октябре на открытых площадках предложение о заключении концессии, фактически уже тогда одобрила предложенные условия.В ходе обсуждения ряд депутатов выступили против концессии со структурой «РКС», поскольку в областном центре складываются не самые лучшие отношения с коммунальным холдингом, который в настоящее время представлен АО «ТКС».- отмечает председатель комитета ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров.



