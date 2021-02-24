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Депутаты готовы согласовать поэтапное повышение тарифов на 50%
Сегодня, 14:52
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Вчера комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по экономике, бюджету и муниципальной собственности Тамбовской городской Думы согласовали обновленный проект концессионного соглашения с ООО «ККС» («РКС») на системы водоснабжения и водоотведения, который был повторно внесен администрацией города Тамбова.
По ключевым параметрам новый проект концессии практически ничем не отличается от того, который отклонили депутаты в конце 2020 года. «Все основные параметры соглашения, а именно: 30-летний срок программы, сумма инвестиций в размере 13 млрд. рублей, а эти деньги соберут с горожан за счет повышения тарифов на воду и водоотведение, лишь за первые годы рост ставит 50%, остались в неизменном виде», - отмечает председатель комитета по ЖКХ Артем Александров, который лишь один проголосовал против концессии.
По словам врип главы города Тамбова Максима Косенкова в ходе многочисленных обсуждений «Российские коммунальные системы» так и не согласились заключать концессию на меньший срок.
При концессии водозаборные узлы останутся в собственности «РКС». Разработка новых, в рамках соглашения — нецелесообразна.
«Мы даже не стали предусматривать в проекте концессии возможность развития перспективных водозаборных узлов, чтобы решить вопрос с потенциальной нехваткой воды в городе и слезть с иглы «РКС», поскольку именно им принадлежат основные водозаборные узлы», - заявил Артем Александров.
Окончательное решение гордума примет на пленарном заседании.
Фото – «ПроТамбов»
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