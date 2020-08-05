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Депутаты выясняют, как водозаборные узлы оказались в частных руках

Сегодня, 09:26
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Депутаты выясняют, как водозаборные узлы оказались в частных руках Вчера состоялось первое заседание рабочей комиссии при Тамбовской городской Думе по вопросу: как водозаборные узлы города Тамбова оказались в частных руках. На первом заседании члены рабочей группы запросили в администрации Тамбова всю документацию по продаже водозаборных узлов АО «ТКС», а у КСП города аналитическую справку по сделкам.

«Необходимость создания комиссии (рабочей группы) в целом по вопросу деятельности водоканала я поднимаю в течение нескольких лет, поэтому, лучше поздно, чем никогда, - отмечает депутат Артем Александров. - Мне бывшие руководители АО «ТКС» прямо заявляли, что это была спланированная акция, для того чтобы поставить город в полную зависимость от частной организации».

Аналогичного мнения придерживается депутат Алексей Власкин, который считает, что очень важно, чтобы водозаборы принадлежали муниципалитету, принадлежали народу.
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Депутаты выясняют, как водозаборные узлы оказались в частных руках

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