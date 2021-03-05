Из-за скандальной концессии тамбовчане высказывают недоверие «Родине» Комментариев: 0



По ключевым параметрам новый проект концессии практически ничем не отличается от того, который отклонили депутаты в конце 2020 года. «Все основные параметры соглашения, а именно: 30-летний срок программы, сумма инвестиций в размере 13 млрд. рублей, а эти деньги соберут с горожан за счет повышения тарифов на воду и водоотведение, лишь за первые годы рост ставит 50%, остались в неизменном виде», - отмечает председатель комитета по ЖКХ Артем Александров, который лишь один проголосовал против концессии на заседании комитета.



Его коллеги депутаты от партии «Родина», которые отклонили проект концессии в прошлом году, теперь выступают за подписание соглашения.



«В партии также шли горячие споры: МУП или Концессия? Согласны с тем, что репутация РКС в своё время была сильно подпорчена некоторыми деятелями, и сейчас мы видим, а порой и чуем, результат...



Коллеги с экономическим образованием строили бизнес-модель МУПа, сравнивали с моделью концессии. В итоге стало понятно, что город просто создаст очередной предбанкрот, так как бюджет не в состоянии вытянуть обеспечение хоз деятельности», - пишет депутат Ольга Леонова.



С такой позицией не согласны многие горожане.



«Большинство горожан согласились с тем, что концессионное соглашение заключать необходимо.

Чот я не помню, что бы у меня мнение спрашивали», - отмечает Михаил Коновалов.



«Я уже писАла раньше, что для меня лично уже все стало ясно. Что ЕДРО, что Родина. Хрен, как говориться, редьке не слаще», - вторит Анастасия Владимирова.



«А зарплаты там, в связи с инфляцией, индексироваться не должны?», - Миша Коршунов. Жители города Тамбова возмущены действиями депутатов от партии «Родина» в Тамбовской городской Думе, которые решили на внеочередном заседании утвердить скандальную концессию на водоснабжение и водоотведение с ООО «ККС», дочкой АО «Российских Коммунальных Систем».По ключевым параметрам новый проект концессии практически ничем не отличается от того, который отклонили депутаты в конце 2020 года., - отмечает председатель комитета по ЖКХ Артем Александров, который лишь один проголосовал против концессии на заседании комитета.Его коллеги депутаты от партии «Родина», которые отклонили проект концессии в прошлом году, теперь выступают за подписание соглашения., - пишет депутат Ольга Леонова.С такой позицией не согласны многие горожане.- отмечает Михаил Коновалов., - вторит Анастасия Владимирова., - Миша Коршунов.



