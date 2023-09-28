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Срок выполнения отдельных работ по концессии в сфере водоснабжения был перенесен
28 сентября 2023
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Депутаты Тамбовской городской Думы утвердили значительные изменения в соглашении о концессии для холодного водоснабжения и водоотведения. Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Сергей Серёгин, отметил, что эти изменения были предварительно одобрены региональным УФАС России.
Среди ключевых изменений в соглашении - включение в него новых объектов водоснабжения и водоотведения. В частности, это касается водоснабжения и водоотведения для детского сада на улице Агапкина, водопровода в микрорайоне Ласки, водопровода в микрорайоне Тамбов-6, а также строительства насосной станции и водопровода на улице Сенько, 16.
Кроме того, производство работ по коллектору на улице Набережной перенесено на более поздний срок, с планами благоустройства нарушенной территории в следующем году. Ремонт коллектора диаметром 300 мм на улице Чичканова, 13, также отложен до 2025 года.
Не поддержали внесение изменений в концессию депутаты от КПРФ. По словам руководителя фракции Артема Александрова, отдельного внимания заслуживает банковская гарантия, которой, несмотря на неоднократные нарушения со стороны концессионера условий соглашения, администрация Тамбова ни разу так и не воспользовалась, зато было много разговоров об отсутствии у администрации мер воздействия на подрядчиков при исполнении ими контрактов. Разумнее было бы срок её действия тоже продлить, однако в текущей редакции концессии банковская гарантия рассчитана лишь на пять лет.
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