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Мероприятия по концессии по водоснабжению под угрозой срыва
Сегодня, 18:28
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На заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации города Тамбова о реализации «РКС» инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова на 2021-2025 годы за период 2021 года.
Как доложил председатель жилищного комитета администрации города Сергей Серёгин, отдельные мероприятия просто физически нельзя реализовать. Например, не получится ввести в эксплуатацию новую скважину в районе улицы Пролетарская из-за допущенных при планировании ошибок в санитарных зонах находятся объекты, несовместимые с такими скважинами.
Председатель комитета по ЖКХ в Тамбовской городской Думе Артём Александров считает, что «сырую» концессию вообще не нужно было утверждать и необходимо вернуться к идеи создания муниципального водоканала.
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