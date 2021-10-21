|
Инвестпрограмма по строительству скважин под угрозой срыва
Сегодня, 09:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Строительство новых скважин для ВЗУ № 6 в рамках реализации инвестиционной программы ООО «РКС-Тамбов» под угрозой срыва. Это следует из ответа общества в адрес Тамбовской городской Думы.
Водозаборный узел окружен скважинами, некоторые из них практически исчерпали свой ресурс. Для новых скважин нужен земельный участок площадью почти 21 тыс. кв.м. Рядом с ВЗУ № 6 действует крупнейшее сельхозпредприятие АО «Племенной завод «Пригородный».
В ООО «РКС-Тамбов» предложили изъять земельный участок у АО «Племенной завод «Пригородный». Предприятие выступает против подобного развития ситуации.
По мнению председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александрова возникновение очередной спорной ситуации в рамках модернизации системы водоснабжения и водоотведения лежит в плоскости отсутствия должного планирования еще на этапе заключения концессионного соглашения.
Депутат считает, что необходимо вернуться к концессии с «РКС» для выявления слабых сторон и их разрешения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.