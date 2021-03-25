Депутаты согласовали концессию предполагающую резкий рост тарифов Комментариев: 0



При этом в первоначальной повестке заседания вопроса не было, однако по инициативе врип главы города Максима Косенкова концессию включили в повестку.



Последовательно выступали против заключения предложенного проекта концессии председатель комитета по ЖКХ Артем Александров.



«Российские коммунальные системы», которые контролируют ООО «ККС», отказались пересматривать основные параметры, а именно 30-летний срок действия программы, рост тарифов на воду и водоотведение для горожан (лишь в первые годы составит 50%) и другие существенные моменты.



На заседании гордумы я открыто заявил, что город является заложником сложившейся ситуации, когда в частных руках водозаборные узлы, и если что-то не понравится руководству «РКС», они в любой момент могут обанкротить водоканал», - отмечает депутат Артем Александров.



Директор по правовым и корпоративным вопросам «РКС» Григорий Терян пообещал, что компания будет прислушиваться к мнению города и его жителей, так как они сами «кровно в этом заинтересованы».



Фото – Тамбовская городская Дума На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли концессионное соглашение по водоснабжению и водоотведению с ООО «ККС» (входит в холдинг «РКС»). Несмотря на то, что был альтернативный вариант – вернуть водоканал под контроль города, депутаты решили продлить еще на 30 лет отношения с корпорацией, которая последние годы обслуживает сети.При этом в первоначальной повестке заседания вопроса не было, однако по инициативе врип главы города Максима Косенкова концессию включили в повестку.Последовательно выступали против заключения предложенного проекта концессии председатель комитета по ЖКХ Артем Александров., - отмечает депутат Артем Александров.Директор по правовым и корпоративным вопросам «РКС» Григорий Терян пообещал, что компания будет прислушиваться к мнению города и его жителей, так как они сами «кровно в этом заинтересованы».Фото – Тамбовская городская Дума



