Депутаты считают необходимым вернуть водоканал городу Комментариев: 0



Врип главы города Тамбова Максим Косенков настаивает на заключение концессионного соглашения с ООО «ККС», которое в декабре 2020 года было отклонено депутатским корпусом.



Многие депутаты и сейчас выступают против проекта концессии. Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров считает, что проект концессионного соглашения в том виде, в котором он вносится, принимать нельзя.



«Российские коммунальные системы», которые контролируют ООО «ККС», отказались пересматривать основные параметры, - отмечает Артем Александров. - Они диктовали и будут дальше диктовать нам условия, поскольку в собственности «РКС» находятся водозаборные узлы. Мы вынуждены под эти условия подстраиваться, хотим мы этого или нет. Поэтому нужно создавать муниципальный водоканал. В обязательном порядке предусмотреть бюджетное финансирование, в том числе за счёт участия в федеральных программах для разработки новых водозаборных узлов, чтобы исключить зависимость от «РКС», которые контролируют водозаборные узлы, и решить проблему с качеством и нехваткой в городе воды».



По мнению депутата, главная задача системы жизнеобеспечения — не извлечение прибыли, а повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания в интересах населения и других потребителей. На фоне перманентных аварий на сетях водоснабжения в городе Тамбове продолжаются жаркие дебаты вокруг судьбы тамбовского водоканала. Последняя авария на водопроводе диаметров 600 мм в северной части областного центра на двое суток оставила около 100 тысяч жителей без воды.Врип главы города Тамбова Максим Косенков настаивает на заключение концессионного соглашения с ООО «ККС», которое в декабре 2020 года было отклонено депутатским корпусом.Многие депутаты и сейчас выступают против проекта концессии. Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров считает, что проект концессионного соглашения в том виде, в котором он вносится, принимать нельзя., - отмечает Артем Александров. -По мнению депутата, главная задача системы жизнеобеспечения — не извлечение прибыли, а повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания в интересах населения и других потребителей.



