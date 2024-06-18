Реализация концессии с ООО «РКС-Тамбов» все больше вызывает вопросов у депутатов Комментариев: 0



Председатель комитета ЖКХ Артем Александров указал на значительные задержки в завершении ремонтных работ на коллекторе по улице Подвойского в прошлом году. На данный момент администрация города еще не подписала единый акт приёмки работ. По трём другим объектам водоснабжения также были выявлены замечания по качеству выполненных работ, которые должны были быть завершены в прошлом году. Эти акты были возвращены в ООО «РКС-Тамбов» для исправления недостатков.



Сроки окончания работ на коллекторе по улице Коммунальной остаются неопределёнными, несмотря на неоднократные переносы. Аналогичные проблемы наблюдаются и по ремонту коллектора на Набережной, где также есть отклонения от графика.



Депутаты выразили обеспокоенность контролем за деятельностью концессионера. Администрация города пояснила, что в 2023 году существовало специальное подразделение для этого, но его работа была неудовлетворительной, и к нему возникли многочисленные вопросы. В ответ на это глава администрации принял кадровые решения, усилив ответственность за отдельными сотрудниками.



Также было отмечено, что в представленной информации по концессии отсутствуют сведения о применении мер воздействия к ООО «РКС-Тамбов», таких как штрафные санкции за неоднократное отклонение от сроков или низкое качество выполненных работ. На заседании комитета Тамбовской городской думы по ЖКХ, состоявшемся 19 июня, обсуждалось качество реализации концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению. Депутаты высказали множество претензий к ООО «РКС-Тамбов» не только в рамках концессии, но и по текущей деятельности компании. В частности, проблемы были отмечены в связи с многочисленными засорами на канализационных коллекторах и авариями в различных частях города, таких как улицы Астраханская и Коммунальная в районе Карла Маркса.Председатель комитета ЖКХ Артем Александров указал на значительные задержки в завершении ремонтных работ на коллекторе по улице Подвойского в прошлом году. На данный момент администрация города еще не подписала единый акт приёмки работ. По трём другим объектам водоснабжения также были выявлены замечания по качеству выполненных работ, которые должны были быть завершены в прошлом году. Эти акты были возвращены в ООО «РКС-Тамбов» для исправления недостатков.Сроки окончания работ на коллекторе по улице Коммунальной остаются неопределёнными, несмотря на неоднократные переносы. Аналогичные проблемы наблюдаются и по ремонту коллектора на Набережной, где также есть отклонения от графика.Депутаты выразили обеспокоенность контролем за деятельностью концессионера. Администрация города пояснила, что в 2023 году существовало специальное подразделение для этого, но его работа была неудовлетворительной, и к нему возникли многочисленные вопросы. В ответ на это глава администрации принял кадровые решения, усилив ответственность за отдельными сотрудниками.Также было отмечено, что в представленной информации по концессии отсутствуют сведения о применении мер воздействия к ООО «РКС-Тамбов», таких как штрафные санкции за неоднократное отклонение от сроков или низкое качество выполненных работ.



