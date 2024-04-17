В Тамбовской области уже есть зараженные клещевым боррелиозом 0 В Тамбовской области наблюдается активизация клещей. В результате укусов клещей медицинскую помощь потребовали 136 человек, среди которых 37 детей.

Жители Тамбова возмущены возможным закрытием последней городской общественной бани 0 Жители города Тамбова обратились к главе Тамбовской области Максиму Егорову и главе городской администрации Максиму Косенкову с протестом против возможного закрытия последней общественной бани на улице Чичканова, 75.

Депутаты запросили информацию о ремонте коллекторов в центре Тамбова 0 Комитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы по инициативе председателя комитета, депутата от КПРФ Артема Александрова, обратился к администрации города Тамбова с запросом о реализации концессионного соглашения в части выполнения крупных работ на канализационном коллекторе по улицам Коммунальной и

Подрядчик, который благоустраивает парк в Тамбовском округе, может оказаться в «чёрном списке» 0 В микрорайонах Северный и Центральный посёлка Строитель была проведена проверка состояния объектов благоустройства. В администрации Тамбова сообщили, что организация, ответственная за центральный парк у Дома культуры «Молодёжный», задерживает выполнение работ.

В Тамбове проводят рейды по проверке санитарного состояния общественного транспорта 0 С приходом весны в Тамбове начались проверочные мероприятия по состоянию транспортных средств городского общественного транспорта, как сообщает МУП «Пассажирские перевозки». Недавний рейд, проведенный совместно с представителями комитета дорожного хозяйства, охватил конечные остановки:

Депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят проект концессии с ООО «ОРЭС-Тамбов» 0 На заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели обновленный проект решения о передаче электросетевого хозяйства города Тамбова в концессию компании «ОРЭС-Тамбов» (ранее известной как ОАО «ТКС») без проведения конкурентных процедур.

Ветераны провели экскурсию в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет занимается военно – патриотической работой с молодежью. С началом специальной военной операции эта деятельность стала более активной и регулярной.

В Тамбовской области проверяют качество ремонта дорог 0 В Тамбовской области начата проверка качества ремонта дорог, выполненного в предшествующие годы. Возникшая проблема с большим количеством ям на дорогах вызывает серьезные вопросы.

Депутат Госдумы Тамара Фролова раскритиковала состояние здравоохранения 0 Депутат Госдумы РФ от Тамбовской области, врач и заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова, призвала своих коллег из Тамбова к открытости и честности в обсуждении проблем в сфере здравоохранения. Она выступила с таким заявлением на расширенной итоговой коллегии регионального профильного

В Тамбовской области возобновит работу санитарная авиация 0 В Тамбовской области вновь появилась возможность для возобновления полётов санитарной авиации, сообщает министерство здравоохранения региона. Это связано с установление тёплой погоды.

Суд обязал стоматологическую клинику выплатить 500 тыс. руб. за некачественное лечение 0 Моршанский районный суд признал клинику, расположенную в Моршанском муниципальном округе, виновной в причинении вреда по иску пациента, который остался недоволен качеством стоматологической услуги.

Школьники из Моршанска сделали поделки из вторсырья 0 В Моршанске состоялась выставка изделий из вторичного сырья, созданных учениками начальных классов школы №1 в рамках экологических занятий, проводимых в рамках ассоциации эко-школ региона.

Екатерина Мизулина посетит Тамбовскую область 0 Екатерина Мизулина, Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, объявила о своем визите в Тамбов в своем личном телеграм-канале.

В Тамбовской области ввели запрет на разведение огня в лесах 0 Решением правительства Тамбовской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Период повышенной опасности протянется обычно с апреля по ноябрь, и в это время ужесточаются меры по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров, а также вводятся правила поведения в лесу, связанные с использованием

В Минэкологии прокомментировали ситуацию с фактом массовой гибели рыб в пруду 0 Информация о массовой гибели рыбы в пруду рядом с селом Чебоксары Никифоровского округа Тамбовской области вызвала широкий резонанс в социальных сетях и Telegram каналах. Предварительные данные указывают на то, что ООО «Тамбовский лидер» выпустило мальков карпа и белого амура в пруд для их

Отменены результаты торгов на оснащение филармонии в Тамбове 0 Областное учреждение культуры "Тамбовконцерт" отменило результаты конкурса на оснащение оборудованием филармонии в областном центре. Управление Федеральной антимонопольной службы по региону (УФАС) выдало соответствующее предписание заказчику, как сообщается на портале госзакупок.

Тамбовчане недовольны качеством благоустройства территории «Автогородка» 0 Тамбовчане выразили недовольство качеством благоустройства Автогородка, на которое было затрачено значительное количество средств - почти 45 миллионов рублей. Жители активно выкладывают фотографии выявленных дефектов после завершения реконструкции. Среди замеченных проблем - облупившаяся

Многие мостовые сооружения в Тамбовской области нуждаются в капремонте 0 Последние происшествия, такие как обрушение моста Вязьме, вызвали волну обеспокоенности среди жителей и общественности. Публикации в СМИ начали появляться, утверждая, что мост в Вязьме находился в аварийном состоянии. Однако, если это было так, то движение по нему должно было быть закрыто, что не

За 12 млн рублей продают кафе «Парус» на Набережной 0 В Тамбове выставлено на продажу кафе "Парус", расположенное на левом берегу реки Цна, рядом с так называемым "Тамбовским морем". Общая площадь объекта питания составляет 333 квадратных метра, и его стоимость составляет 12 миллионов рублей. В частном объявлении, размещенном на платформе "Авито",

В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества 0 Тамбовское отделение Банка России предупредило жителей Тамбовской области о новой мошеннической схеме, которая недавно появилась. Под видом сотрудников налоговой службы, злоумышленники отправляют жертвам электронные письма с требованием перейти по специальной ссылке и предоставить налоговую