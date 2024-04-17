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Депутаты запросили информацию о ремонте коллекторов в центре Тамбова
Комитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы по инициативе председателя комитета, депутата от КПРФ Артема Александрова, обратился к администрации города Тамбова с запросом о реализации концессионного соглашения в части выполнения крупных работ на канализационном коллекторе по улицам Коммунальной и Набережной, которые до сих пор не завершены.
Указанные участки расположены в центре города, и сроки завершения работ концессионером "РКС-Тамбов" были перенесены на обоих участках. Особые затруднения могут возникнуть на улице Коммунальной, также известной как "Тамбовский Арбат", где запланированы работы по благоустройству, которые не могут начаться до завершения реконструкции коллектора.
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