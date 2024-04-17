Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Минэкологии прокомментировали ситуацию с фактом массовой гибели рыб в пруду

Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре

В Тамбове оперативно завершился отопительный сезон

Экс-сотруднику технадзора области вынесен приговор по коррупционной статье

«Российский союз ветеранов Афганистана» стал лауреатом премии «Общественное признание – 2023»

Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности

Ветераны жалуются на недостаточное внимание к военно-патриотическому воспитанию со стороны МичГАУ

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ

В первый день выборов в Тамбовской области проголосовали свыше 40% избирателей

Россельхозбанк выступил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ

При строительстве ФОКа «пропали» 50 млн бюджетных рублей

Мичуринское отделение «РСВА» продолжает военно-патриотическую работу

» » Депутаты запросили информацию о ремонте коллекторов в центре Тамбова

Депутаты запросили информацию о ремонте коллекторов в центре Тамбова

Сегодня, 10:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Депутаты запросили информацию о ремонте коллекторов в центре ТамбоваКомитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы по инициативе председателя комитета, депутата от КПРФ Артема Александрова, обратился к администрации города Тамбова с запросом о реализации концессионного соглашения в части выполнения крупных работ на канализационном коллекторе по улицам Коммунальной и Набережной, которые до сих пор не завершены.

Указанные участки расположены в центре города, и сроки завершения работ концессионером "РКС-Тамбов" были перенесены на обоих участках. Особые затруднения могут возникнуть на улице Коммунальной, также известной как "Тамбовский Арбат", где запланированы работы по благоустройству, которые не могут начаться до завершения реконструкции коллектора.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Прокуратура Ленинского района г. Тамбова проводит проверку в связи с коммун ...

Работы по реконструкции коллектора по ул. Гастелло, так и не завершены

Из-за коммунальной аварии к домам не может проехать «скорая»

Реализация концессионного соглашения в Тамбове оставляет желать лучшего

С нарушением сроков завершены восстановительные работы на Гастелло

Срок выполнения отдельных работ по концессии в сфере водоснабжения был пере ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области уже есть зараженные клещевым боррелиозом

Сегодня, 10:23
0
В Тамбовской области наблюдается активизация клещей. В результате укусов клещей медицинскую помощь потребовали 136 человек, среди которых 37 детей.

Жители Тамбова возмущены возможным закрытием последней городской общественной бани

Сегодня, 10:20
0
Жители города Тамбова обратились к главе Тамбовской области Максиму Егорову и главе городской администрации Максиму Косенкову с протестом против возможного закрытия последней общественной бани на улице Чичканова, 75.

Депутаты запросили информацию о ремонте коллекторов в центре Тамбова

Сегодня, 10:13
0
Комитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы по инициативе председателя комитета, депутата от КПРФ Артема Александрова, обратился к администрации города Тамбова с запросом о реализации концессионного соглашения в части выполнения крупных работ на канализационном коллекторе по улицам Коммунальной и

Подрядчик, который благоустраивает парк в Тамбовском округе, может оказаться в «чёрном списке»

Вчера, 14:06
0
В микрорайонах Северный и Центральный посёлка Строитель была проведена проверка состояния объектов благоустройства. В администрации Тамбова сообщили, что организация, ответственная за центральный парк у Дома культуры «Молодёжный», задерживает выполнение работ.

В Тамбове проводят рейды по проверке санитарного состояния общественного транспорта

Вчера, 14:04
0
С приходом весны в Тамбове начались проверочные мероприятия по состоянию транспортных средств городского общественного транспорта, как сообщает МУП «Пассажирские перевозки». Недавний рейд, проведенный совместно с представителями комитета дорожного хозяйства, охватил конечные остановки:

Депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят проект концессии с ООО «ОРЭС-Тамбов»

Вчера, 13:52
0
На заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели обновленный проект решения о передаче электросетевого хозяйства города Тамбова в концессию компании «ОРЭС-Тамбов» (ранее известной как ОАО «ТКС») без проведения конкурентных процедур.

Ветераны провели экскурсию в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске

17 апреля 2024
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет занимается военно – патриотической работой с молодежью. С началом специальной военной операции эта деятельность стала более активной и регулярной.

В Тамбовской области проверяют качество ремонта дорог

17 апреля 2024
0
В Тамбовской области начата проверка качества ремонта дорог, выполненного в предшествующие годы. Возникшая проблема с большим количеством ям на дорогах вызывает серьезные вопросы.

Депутат Госдумы Тамара Фролова раскритиковала состояние здравоохранения

17 апреля 2024
0
Депутат Госдумы РФ от Тамбовской области, врач и заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова, призвала своих коллег из Тамбова к открытости и честности в обсуждении проблем в сфере здравоохранения. Она выступила с таким заявлением на расширенной итоговой коллегии регионального профильного

В Тамбовской области возобновит работу санитарная авиация

17 апреля 2024
0
В Тамбовской области вновь появилась возможность для возобновления полётов санитарной авиации, сообщает министерство здравоохранения региона. Это связано с установление тёплой погоды.

Суд обязал стоматологическую клинику выплатить 500 тыс. руб. за некачественное лечение

17 апреля 2024
0
Моршанский районный суд признал клинику, расположенную в Моршанском муниципальном округе, виновной в причинении вреда по иску пациента, который остался недоволен качеством стоматологической услуги.

Школьники из Моршанска сделали поделки из вторсырья

16 апреля 2024
0
В Моршанске состоялась выставка изделий из вторичного сырья, созданных учениками начальных классов школы №1 в рамках экологических занятий, проводимых в рамках ассоциации эко-школ региона.

Екатерина Мизулина посетит Тамбовскую область

16 апреля 2024
0
Екатерина Мизулина, Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, объявила о своем визите в Тамбов в своем личном телеграм-канале.

В Тамбовской области ввели запрет на разведение огня в лесах

16 апреля 2024
0
Решением правительства Тамбовской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Период повышенной опасности протянется обычно с апреля по ноябрь, и в это время ужесточаются меры по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров, а также вводятся правила поведения в лесу, связанные с использованием

В Минэкологии прокомментировали ситуацию с фактом массовой гибели рыб в пруду

16 апреля 2024
0
Информация о массовой гибели рыбы в пруду рядом с селом Чебоксары Никифоровского округа Тамбовской области вызвала широкий резонанс в социальных сетях и Telegram каналах. Предварительные данные указывают на то, что ООО «Тамбовский лидер» выпустило мальков карпа и белого амура в пруд для их

Отменены результаты торгов на оснащение филармонии в Тамбове

15 апреля 2024
0
Областное учреждение культуры "Тамбовконцерт" отменило результаты конкурса на оснащение оборудованием филармонии в областном центре. Управление Федеральной антимонопольной службы по региону (УФАС) выдало соответствующее предписание заказчику, как сообщается на портале госзакупок.

Тамбовчане недовольны качеством благоустройства территории «Автогородка»

15 апреля 2024
0
Тамбовчане выразили недовольство качеством благоустройства Автогородка, на которое было затрачено значительное количество средств - почти 45 миллионов рублей. Жители активно выкладывают фотографии выявленных дефектов после завершения реконструкции. Среди замеченных проблем - облупившаяся

Многие мостовые сооружения в Тамбовской области нуждаются в капремонте

14 апреля 2024
0
Последние происшествия, такие как обрушение моста Вязьме, вызвали волну обеспокоенности среди жителей и общественности. Публикации в СМИ начали появляться, утверждая, что мост в Вязьме находился в аварийном состоянии. Однако, если это было так, то движение по нему должно было быть закрыто, что не

За 12 млн рублей продают кафе «Парус» на Набережной

14 апреля 2024
0
В Тамбове выставлено на продажу кафе "Парус", расположенное на левом берегу реки Цна, рядом с так называемым "Тамбовским морем". Общая площадь объекта питания составляет 333 квадратных метра, и его стоимость составляет 12 миллионов рублей. В частном объявлении, размещенном на платформе "Авито",

В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества

14 апреля 2024
0
Тамбовское отделение Банка России предупредило жителей Тамбовской области о новой мошеннической схеме, которая недавно появилась. Под видом сотрудников налоговой службы, злоумышленники отправляют жертвам электронные письма с требованием перейти по специальной ссылке и предоставить налоговую

Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре

14 апреля 2024
0
В Тамбове прошел семинар, посвященный текущим задачам Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. Открытие мероприятия провели руководитель Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области и председатель Тамбовского районного суда, Анна Юрьевна Кондакова. В своем выступлении она подвела
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги