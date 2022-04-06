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Из-за коммунальной аварии к домам не может проехать «скорая»
6 апреля 2022
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Жители северной части Тамбова, проживающие на 2-й Высотной улице, продолжают испытывать серьезные трудности из-за аварии на канализационном коллекторе. В водоканале пообещали провести работы до конца текущей недели, но, по словам местных жителей, до завершения работ еще далеко.
По словам местного жителя Владимира, коммунальщики с одной стороны подвели трубу, а в сторону улицы Карла Маркса коллектор вообще открыт. В результате ремонтных работ перекопан проезд к жилым домам, чтобы попасть домой, людям приходится проходить через соседей. В одном из домов живёт 97-летний ветеран ВОВ. «Мы даже не можем ему «скорую» вызвать, к нашему дому она не подъедет», — рассказывает Владимир сын ветерана.
В «РКС-Тамбов» обещают, что работы по капитальному ремонту данного коллектора с заменой почти километра коммуникаций будут проведены в этом году в рамках утверждённой инвестиционной программы.
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