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Жители Моршанского района с трудом могут проехать по ул. 1-я Москва
Вчера, 09:05
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Жители села Алгасово Моршанского района не первый год просят властей отремонтировать дорогу по ул. 1-я Москва, которая находится в ужасном состоянии — даже спецтехника, по словам жителей, не может подъехать к домам.
«Улица заросла деревьями, в дождливую погоду ничего не сохнет, мы повязли в грязи. К моему дому не может проехать не то что легковой автомобиль, но даже и грузовая машина, которая вчера просто на просто застряла в болоте напротив моего дома! У меня грудной ребёнок, а мы не можем ни выехать за подгузниками, ни погулять с коляской!», - пишут местные жители (орфография и пунктуация сохранены).
Местные власти отвечают, что проехать по дороге можно. В конце мая были проведены работы по грейдированию и частичной отсыпке песком. В середине июня, ремонт будет возобновлён.
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