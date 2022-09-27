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Прокуратура Ленинского района г. Тамбова проводит проверку в связи с коммунальной аварией на канализационном коллекторе
Вчера, 14:41
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По поручению прокуратуры области прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проводится проверка по факту произошедшей 26.09.2022 коммунальной аварии на канализационном коллекторе, расположенном на Набережной г. Тамбова.
В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям или бездействию ответственных лиц, причинам произошедшей аварии, срокам проведения ремонтно-восстановительных работ.
По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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