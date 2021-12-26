Поставщика тепла в Строителе проверит прокуратура 0 После крупной коммунальной аварии в посёлке Строитель Тамбовского района прокуратура организовала проверку местного поставщика тепла ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". В результате повреждения на сетях без тепла на длительное время остались 57 многоквартирных домов.

Почётного гражданина Тамбова исключили из "Единой России" из-за уголовного дела 0 Почетного гражданина Тамбова, бывшего депутата гордумы Тамбова и известного застройщика Геннадия Берстенёва исключили из "Единой России" из-за предъявленного ему обвинения по уголовному делу. Берстенёву вменяют ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). После решения суда и вступления его в

Предновогодняя неделя в Тамбове будет морозной 0 Последняя неделя перед новым годом в Тамбове будет довольно морозной. Синоптики обещают, что ночью столбик термометра может опуститься до -19 градусов.

Тамбовчане о работе автобусов: «Не нужно экономить на здоровье людей» 0 Все больше поступает жалоб от жителей Тамбовской области по вопросам общественных перевозок. В частности жалобы регулярно появляются на сайте «Прямая линия» с губернатором.

Городские власти не справляются с уборкой снега 0 Всю ночь и первую половину дня субботы на территории нашего региона продолжался снегопад на этом фоне городские службы не в полной мере справляются с уборкой осадков.

Коммунисты решили передать депутатский мандат студенту-комсомольцу 0 Сегодня состоялось бюро Тамбовского областного отделения КПРФ. Коммунисты приняли решение передать вакантный мандат депутата Тамбовской городской Думы своему однопартийцу, студенту ТГТУ Григорию Назарову, который также является вторым секретарем обкома комсомола.

Смертельное ДТП произошло в Кирсановском районе 0 На 89 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Кирсановском районе произошло ДТП с летальным исходом. Предварительно, 26-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где столкнулся с мультивеном Volkswagen.

Горожане жалуются на недостаточную подготовку Тамбова к новому году 0 По словам местных жителей, которых опросил портал «Тамбов-информ» с убранством Тамбова в текущем году дела пока обстоят не очень. Горожане обращают внимание на отсутствие праздничной иллюминации, МАФов и прочих атрибутов грядущего Нового года.

Возбуждено уголовное дело по благоустройству сквера на Набережной 0 Продолжается эпопея с благоустройством сквера на Набережной в городе Тамбове. Работы должны были завершить еще в прошлом году, но до настоящего момента территория огорожена строительным забором.

Павел Худяков частично признал свою вину 0 Тамбовский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» Павла Худякова, которого обвиняют в мошенничестве. При этом фигурант уголовного дела частично признал вину и заявил о готовности возместить ущерб.

Депутаты-единороссы спешно поддержали законопроект о QR-кодах 0 Вчера состоялось шестое заседание областной Думы. В ходе обсуждения проекта повестки дня руководитель фракции КПРФ в областной Думе Андрей Жидков предложил снять с рассмотрения проект постановления регионального парламента «О поправках к проекту федерального закона «О внесении изменений в

Школьники уйдут на каникулы с 27 декабря 0 По поручению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова шкoльные каникулы начнутся раньше времени — уже с 27 декабря и продляться до 9 января.

Уголовное дело о серии фактов мошенничество в отношении пенсионеров направлено в суд 0 В августе текущего года на территории города Тамбова совершена серия фактов мошенничества. Женщина под видом социального работника входила в доверие к пенсионерам, проникала в квартиры, говорила, что принесла якобы положенную компенсацию к пенсии и просила разменять крупные купюры на мелкие. Двое

Водителя вице-губернатора уволили за хамство на дороге 0 Из штата водителей администрации Тамбовской области был уволен водитель вице-губернатора Любови Третьяковой.

В Тамбове перекроют движение общественного транспорта по ул. Красная 0 В связи с работами по капитальному ремонту системы водоснабжения временно с 21 по 30 декабря по ул. Красная в городе Тамбове будет перекрыто движение общественного транспорта.

Депутаты переписали устав Тамбова под судимого градоначальника 0 Вчера на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы были внесены изменения в Устав города, принят новый порядок избрания руководства муниципального образования. Теперь главой муниципалитета будет председатель Тамбовской городской Думы, избираемый из числа депутатов, а главу администрации

Долги по зарплате в ООО «ЖИ-5» достигали 10 млн руб. 0 ООО "Жилищная инициатива-5" погасило более 1,8 млн рублей долгов по зарплате перед своими сотрудниками, а общий размер долга достигал 10 млн руб. Всего без зарплаты осталось более 230 работников.

В Тамбовской области наблюдается нехватка врачей 0 Жители Тамбовской области бьют тревогу - во многих муниципальных образованиях, в том числе в Тамбове наблюдается нехватка врачей. Жители все чаще пишут подобные жалобы на сайт «Прямая линия» с губернатором.

В северной части Тамбова коммунальщики ликвидировали порыв 0 Вчера специалистами тамбовского филиала АО «ГТ Энерго» обнаружен аварийный участок на трубопроводе и организованы ремонтные работы.

Сотрудники ТВРЗ требуют работы и улучшения условий труда 0 На Тамбовском вагонно-ремонтном заводе сложилась непростая ситуация. С начала месяца многие сотрудники ТВРЗ перешли на 4-дневную рабочую неделю и сокращённый рабочий день (6 часов). Хотя еще осенью не было серьезных проблем с объемами работ.