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ПАО «Квадра» навязывала невыгодные условия управляющим организациям
Вчера, 16:18
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ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» исполнило предупреждение Тамбовского УФАС России о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. На поставщика тепла и горячей воды пожаловались управляющие компании.
После завершения сроков действия прошлых договоров ПАО «Квадра» представила новые проекты договоров. В том числе с требованиями поставщика уплатить неустойку в виде штрафа в размере 50 % от суммы соответствующего платежного поручения за ненадлежащее оформление платежных документов.
Новые договоры управляющие компании организации отказались подписывать и пожаловались в антимонопольный орган. После предписания УФАС из договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения были исключены условия, возлагающие на управляющие компании уплату штрафа (неустойки) за ненадлежащее оформление платежных документов.
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