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Поставщика тепла и горячей воды могут признать банкротом
Вчера, 11:05
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«Тамбовская областная сбытовая компания» заявила о своем намерении подать заявление о банкротстве ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Общество занимается поставкой тепла и горячей воды жителям Котовска и Тамбовского района.
ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» несколько месяцев не платит по счетам или платит нерегулярно и не в полном объеме за поставленную электроэнергию.
Подобные проблемы возникают и других контрагентов ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». За три года своего существования компания получил судебных исков на 282 млн. рублей.
Фото – «ПроТамбов»
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