Депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят проект концессии с ООО «ОРЭС-Тамбов» Комментариев: 0



Администрация города представила комитету обновленный вариант проекта, учтя предыдущие замечания Контрольно-счетной палаты, правового отдела и депутатов, из-за чего решение по проекту откладывалось дважды. В этот раз со стороны КСП, правового и экономического отделов замечаний не поступило.



В ходе обсуждения депутаты задали несколько вопросов. Они были заинтересованы в судьбе объектов, перешедших в концессию после 2010 года, поскольку они уже находились в аренде. Представитель компании ответил, что такие объекты будут обслуживаться по тем же условиям, что и ранее, но без нового строительства.



Также были высказаны мнения относительно проблемных объектов, таких как область возле Спасо-Преображенского собора и проблемы с электропитанием северной части города. Представитель компании заверил, что программа концессии не предполагает значительного изменения тарифов. Однако для решения проблем в северной части города потребуются дополнительные инвестиции, которые могут повлечь увеличение тарифов.



Большинство членов думского комитета проголосовали за рекомендацию городской Думе принять проект решения о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса. Фракция КПРФ под руководством Артема Александрова выступила против, так как они считают, что концессионные работы должны быть комплексными, проводиться на конкурентной основе и с участием финансирования от органов власти. На заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели обновленный проект решения о передаче электросетевого хозяйства города Тамбова в концессию компании «ОРЭС-Тамбов» (ранее известной как ОАО «ТКС») без проведения конкурентных процедур.Администрация города представила комитету обновленный вариант проекта, учтя предыдущие замечания Контрольно-счетной палаты, правового отдела и депутатов, из-за чего решение по проекту откладывалось дважды. В этот раз со стороны КСП, правового и экономического отделов замечаний не поступило.В ходе обсуждения депутаты задали несколько вопросов. Они были заинтересованы в судьбе объектов, перешедших в концессию после 2010 года, поскольку они уже находились в аренде. Представитель компании ответил, что такие объекты будут обслуживаться по тем же условиям, что и ранее, но без нового строительства.Также были высказаны мнения относительно проблемных объектов, таких как область возле Спасо-Преображенского собора и проблемы с электропитанием северной части города. Представитель компании заверил, что программа концессии не предполагает значительного изменения тарифов. Однако для решения проблем в северной части города потребуются дополнительные инвестиции, которые могут повлечь увеличение тарифов.Большинство членов думского комитета проголосовали за рекомендацию городской Думе принять проект решения о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса. Фракция КПРФ под руководством Артема Александрова выступила против, так как они считают, что концессионные работы должны быть комплексными, проводиться на конкурентной основе и с участием финансирования от органов власти.



