Проект решения о концессии с «ОРЭС-Тамбов» снова отправили на доработку Комментариев: 0



Комитет по ЖКХ первым рассмотрел проект, но не рекомендовал его к принятию из-за существенных недоработок. Однако и на повторном обсуждении у проекта остались значительные вопросы.



Контрольно-счётная палата города и юридический отдел городской Думы указали на несоответствие инвестиционной программы и списка мероприятий по тем объектам, которые предполагается передать.



Депутаты задавали уточняющие вопросы, особенно интересовалась судьба демонтированных электросетей. Опыт с ООО «РКС-Тамбов» показал неудовлетворительные результаты, где концессионер продал старый коллектор, хотя должен был передать для реализации городу.



Реализация концессии будет осуществляться за счет тарифов, что вызвало вопросы депутатов, которые считают, что город должен активнее участвовать в этом процессе. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров считает, что город должен участвовать в реализации концессии, поскольку речь идёт о модернизации всего городского хозяйства, по крайней мере, вкладывать те средства, которые он получает по договору аренды между ОРЭС и муниципалитетом.



Так как проект вызвал множество вопросов и существенных замечаний, было решено снова отправить его на доработку и вернуться к новому обсуждению позднее. Состоялось новое заседание комитетов Тамбовской городской Думы, где обсуждался проект решения о заключении концессионного соглашения с АО «ОРЭС-Тамбов», предполагающего передачу электросетевого хозяйства города в концессию без проведения конкурсных процедур.Комитет по ЖКХ первым рассмотрел проект, но не рекомендовал его к принятию из-за существенных недоработок. Однако и на повторном обсуждении у проекта остались значительные вопросы.Контрольно-счётная палата города и юридический отдел городской Думы указали на несоответствие инвестиционной программы и списка мероприятий по тем объектам, которые предполагается передать.Депутаты задавали уточняющие вопросы, особенно интересовалась судьба демонтированных электросетей. Опыт с ООО «РКС-Тамбов» показал неудовлетворительные результаты, где концессионер продал старый коллектор, хотя должен был передать для реализации городу.Реализация концессии будет осуществляться за счет тарифов, что вызвало вопросы депутатов, которые считают, что город должен активнее участвовать в этом процессе. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров считает, что город должен участвовать в реализации концессии, поскольку речь идёт о модернизации всего городского хозяйства, по крайней мере, вкладывать те средства, которые он получает по договору аренды между ОРЭС и муниципалитетом.Так как проект вызвал множество вопросов и существенных замечаний, было решено снова отправить его на доработку и вернуться к новому обсуждению позднее.



