|
Сельские спортивные игры в Тулиновке: Татаново — абсолютный победитель, Горелое взяло силовой зачёт
Сегодня, 10:32
Комментариев: 0
Версия для печати
В селе Тулиновка состоялись XIII Летние сельские спортивные игры, в которых приняли участие команды из разных поселений Притамбовья. Несмотря на неблагоприятную погоду — мелкий дождь сопровождал соревнования с самого утра — все состязания прошли по запланированному расписанию.
Участники боролись за первенство в шести дисциплинах: лёгкой атлетике, мини-футболе, волейболе, дартсе, силовом спорте и перетягивании каната. Первым видом программы стала эстафета 3×400 метров, где победу уверенно одержала команда из села Татаново. Серебро досталось спортсменам посёлка совхоза «Комсомолец», а бронза — представителям Горелого.
Команда Горелого стала одной из самых многочисленных — более 20 человек, в числе которых и молодёжь, и ветераны спорта. Они активно выступили во всех видах программы, взяли золото в силовом многоборье, а также победили в перетягивании каната. В дартсе лучшими оказались также представительницы этой команды.
Мини-футбольный турнир завершился уверенной победой футболистов Татаново, а в волейболе чемпионами стали участники команды «Комсомолец».
По итогам всех дисциплин абсолютным чемпионом игр в командном зачёте стала сборная Татаново. Второе место уверенно заняли спортсмены из Горелого, а бронзовыми призёрами стали хозяева соревнований — команда из Тулиновки.
Игры вновь подтвердили, что спорт в сельских районах жив, востребован и объединяет людей разных возрастов и поколений. XIII Летние сельские игры стали праздником не только силы и выносливости, но и дружбы, сплочённости и уважения к традициям.
Фото: администрация Тамбовского округа
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.