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Тамбовский муниципальный округ занял первое место в сельских играх
Вчера, 10:25
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На стадионе "Спартак" в Тамбове прошли XVIII областные летние сельские спортивные игры "Земля спорта" (6+), в которых приняли участие команды всех муниципалитетов региона. В соревнованиях приняли участие около 600 атлетов.
Участники соревновались в различных дисциплинах, включая футбол, стритбол, перетягивание каната, дартс, лёгкую атлетику, гиревой спорт и выполнение нормативов ГТО. В этом году впервые была проведена семейная эстафета ГТО, включавшая такие этапы, как пресс за 10 секунд, отжимания за 30 секунд и эстафета с передачей палочки на дистанции 10 метров.
По итогам напряжённых соревнований лучшими командами XVIII областных летних сельских спортивных игр "Земля спорта" стали:
- Тамбовский муниципальный округ — первое место.
- Мичуринский муниципальный округ — второе место.
- Мордовский муниципальный округ — третье место.
Фото: МБОУ "Оборонинская СОШ" ПОЛИТЕХ+
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