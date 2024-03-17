Екатерина Мовчан стала уполномоченным по защите прав предпринимателей 0 Екатерина Мовчан назначена на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тамбовской области. Соответствующий документ подписал Глава региона Максим Егоров. Ее кандидатуру рекомендовал координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также утвердил

В Тамбове хотят заключить концессию на управление электросетевым хозяйством 0 Проект решения о заключении концессионного соглашения на управление электросетевым хозяйством города без проведения конкурса до 2030 года был внесен на рассмотрение Тамбовской городской Думы. Об этом сообщил депутат и председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы, член фракции КПРФ Артём

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ 0 В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ, явка составила 77%.

Мичуринский университет вошел во Всероссийскую Книгу Почёта 0 Мичуринский государственный аграрный университет получил признание и был включён в Федеральный реестр "Всероссийская Книга Почёта" по рекомендации администрации города Мичуринска в Тамбовской области.

В школах запустили классные часы о обращении с отходами 0 В школах региона началась серия классных часов, посвященных теме правильного обращения с отходами. Накануне учащиеся 6-7 классов средней общеобразовательной школы №1 города Моршанска активно участвовали в этих занятиях.

В первый день выборов в Тамбовской области проголосовали свыше 40% избирателей 0 По информации, полученной от пресс-службы избирательной комиссии Тамбовской области, на момент 20:00 15 марта явка избирателей на выборах Президента Российской Федерации составила 40,39%, что составляет 315 651 проголосовавшего избирателя.

Отменено постановление о прекращении уголовного дела о телефонном мошенничестве 0 Решение Рассказовского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Тамбова, обвиняемого в совершении трёх случаев мошенничества по статье 159 часть 2 Уголовного кодекса РФ, было оспорено прокуратурой. В результате этих преступлений потерпевший понес ущерб на

Росприроднадзор требует от администрации Тамбова 76 млн рублей за ущерб от незаконной свалки 0 Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора выслало претензионное письмо в тамбовскую администрацию, требуя добровольно возместить ущерб почвам, поврежденным незаконной свалкой на улицах Авиационная и Бастионная.

В Тамбовской области выборы проходят в штатном режиме 0 За первые два часа голосования на выборах Президента РФ в Тамбовской области не было зафиксировано никаких инцидентов на избирательных участках. Согласно отчету регионального Центра общественного наблюдения на 10:00 15 марта, отмечается, что процесс голосования в регионе проходит в обычном режиме.

В Тамбове выкупили ещё один дом-памятник 0 В департаменте по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области подтвердили, что ещё один памятник истории был продан на аукционе за 1,9 миллиона рублей. Этот памятник истории представляет собой дом №13 по улице Лермонтовской, разрушенное здание, расположенное в историческом центре

Суд встал на сторону гарантирующего поставщика в споре с «Россетями» 0 Арбитражный суд отклонил исковые требования ПАО «Россети Центр» в отношении «Тамбовской сетевой компании» о взыскании «необоснованного обогащения» на сумму полумиллиарда рублей и в отношении «Тамбовской областной сбытовой компании» о взыскании почти миллиарда рублей.

Компания «Компьюлинк» задолжала «Газпрому» десятки миллионов рублей 0 Компания "Компьюлинк инфраструктура ТО" оказалась в центре скандала из-за невозможности оплаты потребляемой энергии. Филиал "Газпрома" в Тамбовской области, ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов", подал три иска в арбитражный суд, требуя компенсацию за потребленный газ на сумму более 54,7 млн рублей.

В Тамбове водитель без прав сбил женщину на пешеходном переходе 0 Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в западной части города Тамбова на улице Гастелло возле дома № 54, где на пешеходном переходе автомобиль "Фольксваген Поло", управляемый нетрезвым мужчиной 1985 года рождения, сбил женщину 1958 года рождения. Пострадавшую доставили в городскую

Россельхозбанк выступил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ 0 В Правительстве Тамбовской области состоялся агропромышленный форум «Весенний сев 2024», посвящённый подготовке к проведению весенних полевых работ. В обсуждении актуальных вопросов сферы сельского хозяйства приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты

Прокуратура защитила права ребенка-инвалида на охрану здоровья 0 В ходе надзорной деятельности прокуратуры Октябрьского района города Тамбова был обнаружен факт необеспечения несовершеннолетней, страдающей заболеванием нервной системы, необходимым лекарственным препаратом.

В Тамбовской области увеличилось число заболевших ОРВИ 0 На протяжении недели с 4 по 10 марта в Тамбовской области отмечено увеличение числа заболевших ОРВИ. Обратились за медицинской помощью 3991 человек, что на 4% больше, чем на предыдущей неделе, но в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тамбовчанам пообещали, что у видеть закупленные в прошлом году автобусы они смогут в марте 0 В прошлом году осенью завершились торги на приобретение новых автобусов для Тамбова и других муниципалитетов области. Компания «Волгабус Групп» выиграла эти торги.

Администрация расторгла концессию с «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в Тамбове 0 Власти Тамбова приняли решение расторгнуть концессионное соглашение с поставщиком ресурсов ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», об этом стало известно на общегородском совещании 11 марта. Дополнительное соглашение о прекращении концессии, которая была заключена в 2017 году между «Компьюлинком»,

На срочный ремонт дороги в областном центре выделят 500 млн рублей 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров совместно со своим заместителем Евгением Зименко проехал по дороге «Тамбов-Шацк» и сделал видеозапись. Это произошло на фоне жалоб автолюбителей региона на плохое состояние дорог. В настоящее время на участках этой трассы проводится ямочный ремонт, а в

В Тамбове демонтируют недоделанный детский городок «Лукоморье» 0 Известный своими неудачными скульптурами детский городок «Лукоморье» на Набережной в Тамбове будет демонтирован в скором времени, такое решение было вынесено судом 6 марта. Эту информацию раскрыл глава администрации на общегородском совещании.